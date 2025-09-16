Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima tras lograr 'sold out' en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los seguidores de Alejandro Sanz agotaron en pocas horas las entradas para su concierto del 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Como respuesta, el cantautor español anunció una segunda fecha en la capital para el 26 de febrero, en el mismo recinto.

De esta manera, Sanz ofrecerá dos grandes veladas donde interpretará los clásicos de su repertorio como Corazón Partío, Amiga mía y Mi persona favorita, además de sus más recientes lanzamientos.

Venta de entradas para la segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima: día y hora confirmados

La venta de entradas para el segundo concierto de Alejandro Sanz en Lima se abrirá el miércoles 17 de septiembre, a partir de las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket.

La organización precisó que no habrá preventa, solo venta general, y estarán habilitados todos los medios de pago.

Datos del segundo concierto de Alejandro Sanz en Lima

Nueva fecha: 26 de febrero de 2026

Lugar: Estadio Nacional – Lima

Inicio de venta: miércoles 17 de septiembre, 11:00 a.m.

Plataforma: Teleticket

Modalidad: venta general con todos los medios de pago