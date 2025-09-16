Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima tras lograr 'sold out' en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz regresa a Lima con su gira
Alejandro Sanz regresa a Lima con su gira "Y ahora qué? | Fuente: Facebook: Alejandro Sanz
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El cantante español regresa a Perú con su gira ¿Y ahora qué?.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los seguidores de Alejandro Sanz agotaron en pocas horas las entradas para su concierto del 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Como respuesta, el cantautor español anunció una segunda fecha en la capital para el 26 de febrero, en el mismo recinto.

De esta manera, Sanz ofrecerá dos grandes veladas donde interpretará los clásicos de su repertorio como Corazón PartíoAmiga mía y Mi persona favorita, además de sus más recientes lanzamientos.

Venta de entradas para la segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima: día y hora confirmados

La venta de entradas para el segundo concierto de Alejandro Sanz en Lima se abrirá el miércoles 17 de septiembre, a partir de las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket.

La organización precisó que no habrá preventa, solo venta general, y estarán habilitados todos los medios de pago.

Datos del segundo concierto de Alejandro Sanz en Lima

  • Nueva fecha: 26 de febrero de 2026

  • Lugar: Estadio Nacional – Lima

  • Inicio de venta: miércoles 17 de septiembre, 11:00 a.m.

  • Plataforma: Teleticket

  • Modalidad: venta general con todos los medios de pago

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Alejandro Sanz Estadio Nacional Teleticket

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA