Alejandro Sanz en Lima: el ídolo de la balada en español regresa al Estadio Nacional en 2026

Alejandro Sanz hará vibrar Lima con clásicos como 'Corazón partío', 'Amiga mía' y 'No es lo mismo'.
| Fuente: Instagram: @alejandrosanz
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Alejandro Sanz, ícono de la balada en español, regresa a Lima tras tres años de su última presentación. El concierto cuenta con el auspicio de Radio Corazón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Sanz vuelve a Lima con su gira mundial ¿Y ahora qué?, una propuesta que marca un nuevo capítulo en su carrera: más introspectivo, honesto y profundamente conectado con las emociones humanas. Este espectáculo es, en esencia, una invitación a detenerse, escuchar y sentir.

El nombre de la gira no es casual. ¿Y ahora qué? es una pregunta abierta y profundamente humana, que refleja la incertidumbre de estos tiempos. Sanz ha sabido transformarla en música, y esa música en compañía, consuelo y celebración compartida.

El cantautor español se reencontrará con el público peruano en una noche cargada de sentimiento, en la que revivirá las canciones que han marcado a varias generaciones. Y lo hará en un escenario que ya le es familiar: el Estadio Nacional.

Más que un concierto, Sanz promete una experiencia íntima en la que no faltarán himnos como Corazón partío, Amiga mía, No es lo mismo, Mi soledad y yo, entre muchos otros temas que se han convertido en banda sonora de nuestras vidas.

Las entradas para Alejandro Sanz en Lima estarán en preventa desde el 16 de septiembre vía Teleticket.

Fuente: Instagram: @alejandrosanz

¿Cuándo y dónde será el concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El concierto se llevará a cabo el martes 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional. Será una noche de reencuentro con las canciones y con todo lo que ellas significan para quienes las han hecho parte de su vida.

Alejandro Sanz ofrecerá su concierto el 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

Fuente: Instagram: @alejandrosanz

¿Cuántas veces ha venido Alejandro Sanz a Lima?

La relación de Alejandro Sanz con el Perú es de larga data. Su primera visita fue en 1996, que lo llevó al Estadio Municipal de Miraflores. Desde entonces, Lima se ha convertido en una parada imprescindible en sus giras:

  • 1996 3 Tour, Estadio Municipal de Miraflores.
  • 2001El alma al aire tour, Jockey Club.
  • 2004No es lo mismo tour, Estadio Monumental.
  • 2007El tren de los momentos tour, Estadio Nacional.
  • 2010Paraíso tour, Estadio Monumental.
  • 2013La música no se toca tour, Estadio Nacional.
  • 2016Sirope tour, Estadio Nacional.
  • 2020La Gira, Jockey Club.
  • 2023Sanz en Vivo, Estadio Nacional.
  • 2026 –  ¿Y ahora qué?, Estadio Nacional.
Con este show, Alejandro Sanz suma diez conciertos en Lima desde su primera visita en 1996.

Fuente: Instagram: @alejandrosanz

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa de entradas comenzará el martes 16 de septiembre a las 10 a.m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15% para quienes compren con tarjetas Interbank.

El concierto de Alejandro Sanz en Lima, auspiciado por Radio Corazón, marca su regreso tras tres años.

Fuente: Instagram: @alejandrosanz

¿Quién es Alejandro Sanz?

Con más de tres décadas de trayectoria, Alejandro Sánchez Pizarro, conocido mundialmente como Alejandro Sanz, ha construido un vínculo fuerte con su público, no desde la perfección, sino desde la verdad y la emoción. Su música ha acompañado historias de amor, despedidas, esperanzas y nuevos comienzos.

El cantautor español lleva casi cuatro décadas cantándole al amor. A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos y ha sido reconocido con 24 Latin Grammy y 4 Grammy estadounidenses. Además, ha colaborado con artistas de la talla de Alicia Keys, Marc Anthony, Shakira, Camila Cabello y Residente, entre muchos otros.

Su camino en la música comenzó en 1989 con el álbum Los chulos son pa’ cuidarlos, bajo el seudónimo de Alejandro Magno. En 1991 lanzó Viviendo deprisa, su primer disco como Alejandro Sanz, con el que inició una carrera imparable. Desde entonces ha regalado himnos al amor y al desamor como Si tú me miras, ¿Y, si fuera ella?, Corazón partío o Amiga mía.

Alejandro Sanz en Lima Alejandro Sanz Conciertos 2026

