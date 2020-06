Hace dos semanas, la actriz peruana culminó con éxito su quimioterapia y ahora busca devolver un poco del apoyo al organizar "Fuck Cáncer + Fuck COVID-19", un festival para recaudar fondos en beneficio del Banco de Alimentos Perú y la Fundación Peruana de Cáncer. | Fuente: Previene Perú

Anahí de Cárdenas compartió detalles del festival virtual "Fuck Cáncer", que se realizará para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y la pandemia de coronavirus en nuestro país. La meta es de 400 mil soles, monto que se recaudará equitativamente entre dos ONGs peruanas: el Banco de Alimentos y la Fundación Peruana del Cáncer.

Hace dos semanas, la actriz cumplió un importante hito hace dos semanas: concluyó su tratamiento de quimioterapias (4 rojas y 12 blancas). "Han sido bastantes fuertes, pero me han enseñado muchísimo y he salido más fuerte de lo que entré", dijo.

"Descubrí que era fuerte, mi capacidad y nivel de tolerancia, me he vuelto más empática y creo que he descubierto que la salud se debe tomar de manera holística: cuidar el cuerpo, la mente, el corazón. A mí me ha pasado: es como si el cáncer me ha dado una amplitud de mente que no tuve antes, me ha hecho más sensible a lo que pasa a mi alrededor y al mundo. Me ha vuelto una mejor persona, no tengo nada más que agradecerle a la enfermedad", contó.

FUCK CÁNCER + FUCK COVID-19

Este 14 de junio, que coincidentemente es su cumpleaños, se realizará el festival virtual. "He creado una ONG sin fines de lucro que se llama Previene Perú y vamos a hacer un festival online a través de Joinnus, queremos recaudar 400 mil soles para el Banco de Alimentos y a la Fundación Peruana de Cáncer. A partir de hoy pueden donar, pueden entrar a la página de Previene Perú.org y donar. El concierto empieza a las 2 de la tarde, serán 6 horas de concierto. El concierto se transmitirá a través de Joinnus live y mi canal de YouTube", menciona.

Las metas es donar 200 mil soles a cada organización para cubrir 725 pasajes entre terrestres y aéreos que permiten la movilización de pacientes con cáncer de provincia a Lima (ida y vuelta), medicinas, prótesis, sillas de ruedas y otras para 450 pacientes durante un año. Además de, la atención de 20 mil peruanos por un mes a través de comedores populares de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres, otorgando canastas con arroz, menestras, fideos, proteínas, frutas y verduras.

“¡Agradecemos a TODOS los artistas que están donando su tiempo para apoyar a los más necesitados en 'Fuck Cáncer + Fuck Covid-19' este 14 de junio! Algunos de los confirmados hasta ahora: Gian Marco, Grupo 5, Raúl Romero, Daniela Darcourt, WeThe Lion, Tony Succar y Kanaku y El Tigre”, escribió Anahí de Cárdenas.

CÓMO DONAR

Para realizar un donativo a “Fuck Cáncer + Fuck COVID-19”debes ingresar al sitio web de Joinnus en este enlace, donde se ha habilitado una opción de donación en su plataforma. Para más información sobre la campaña, visita www.previeneperu.org y las redes sociales de Previene Perú en Instagram y Facebook.