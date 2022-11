En el escenario, Alex Turner, 'frontman' de Arctic Monkeys, compenetrado con el público limeño en su concierto del 15 de noviembre. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

Hubo un momento, allá en el 2006, cuando los jóvenes que habían crecido escuchando la música de rock garage recobraron la ilusión de que ese sonido pudiera revivir. La fe estaba depositada en unos muchachos británicos de Sheffield, pelucones con acné que tocaban con un aire desafinado, sucio, un tema que no tardó en ganar fans en YouTube: "I Bet You Look Good On The Dancefloor". Se llamaban Arctic Monkeys, y nadie lo podía negar: sabían rockear. Su vocalista Alex Turner no se preocupaba en esconder unos biensonantes gallos de adolescente tardío, como cuando al presentar su canción bandera decía: "No crean el hype".

Más de 15 años ha pasado desde entonces. Y el hype por los 'Monos Árticos' sigue existiendo. Porque de su disco debut "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" al "Tranquility Base Hotel & Casino" han sabido sobrevivir mejor que varios coetáneos. Primero, a una escena indie —nacida en la primera década del 2000— que a estas alturas se ha consumido; y segundo, a sí mismos, pues supieron insuflar a su sonido una complejidad que les permitió transitar por otros caminos en sus sucesivos proyectos. El último se llama "The Car" y fue estrenado en octubre de este año en medio de una gira mundial que los ha llevado por Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Hasta llegar a Perú.

Los Arctic Monkeys se presentaron en Lima, en el Arena 1 de la Costa Verde, tras su paso por Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

Interpol, teloneros de lujo



Interpol, esa banda de indie rock que alcanzó gran notoriedad a inicios de los 2000, encendió los ánimos durante la previa. En una semana en la que no faltaron teloneros criticados en otros conciertos, los que le tocaron a los Arctic Monkeys fueron un verdadero lujo. El grupo conformado por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino dieron un adelanto del show que ofrecerán este 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con temas tan icónicos como "Famous" y "Rest My Chemistry" hasta el novísimo "Passenger", de su último disco.

Quizás haya sido el impecable español de su vocalista, o el envión de energía que descargaba cada una de sus canciones, que los asistentes llegaron a conectar con esta agrupación en la misma medida que con el plato principal de la noche. Fueron casi tan aplaudidos como el cuarteto de Sheffield y tras su despedida quedó un hiato en el que podía escucharse un pedido de más Interpol para la noche. Sin embargo, la banda neoyorquina ya había cumplido con convocar el espíritu rockero entre un público más que preparado para rugir.

Interpol calentaron los motores a las 8:30 p.m., antes de la aparición de los Arctic Monkeys en el escenario. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

La elegancia de ser un Arctic Monkey

Para los treinteañeros que siguen desde sus inicios a estos pioneros del Internet (su temprano éxito se debió en parte a su conquista del ciberespacio), verlos entrar alrededor de las 9:45 de la noche al Arena 1, en la Costa Verde, fue un sueño de adolescente cumplido. Pero también para ese numeroso público por debajo de la treintena, que ha llegado a compenetrarse bien con ese Alex Turner que ya no es más el veinteañero desaliñado, sino un adulto de 36 años, que viste de traje en el escenario y cuya imagen ha adquirido cierto grado de sofisticación.

Curiosamente, esa imagen dialoga con el derrotero que ha tomado la música de los Arctic Monkeys, cada vez más inclinado a quitarse las ataduras del género. La puesta en escena estuvo conformada por solo dos pantallas laterales y un telón de fondo, que se teñía según el juego de luces que iban del rojo al dorado y el azul al verde. Una sobriedad en la que resaltaba la elegancia del frontman en perfecta comunión con la de sus compañeros Jamie Cook, Nick O'Malley y Matt Helders. Eso que suele llamarse "estilo" marcaba la performance.

Alex Turner, Matt Helders y Jamie Cook entregados en su performance. | Fuente: Composición (RPP Noticias) | Fotógrafo: Laura Gil

Atmósferas, nostalgias y mucho rock

Con la textura electrónica y oscura del inicio de "Sculptures Of Anything Goes", los Arctic Monkeys se presentaron ante sus seguidores. Y de inmediato los pusieron a saltar con "Brianstorm", que continuaron con "Snap Out Of It" (tan coreada hasta no dejar respiro) y "Crying Lightning". Con "Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair" se hizo el silencio, solo para escuchar la voz de Turner, grave en este tema, pero la siguiente, "Why'd You Only Call Me When You're High?", convocó nuevamente el karaoke.



En sus 16 años, son varios los ritmos que la banda ha urdido en sus álbumes. La misma voz de Alex Turner ha sabido pasar de lo ríspido cuando toca rockear al falsete cuando debe sonar afligido. De ahí que en su concierto limeño hubiera una variedad para todos los gustos: a la melódica "For Out of Five" le sucedía el tono más heavy de "Arabella" (con sus reminiscencias al "War Pigs" de Black Sabbath) y el punk con ribetes psicodélicos de "Potion Approaching".

Luego, "The Car" puso a todos contemplativos, mientras "Cornerstone" concentró uno de los instantes más emotivos de la jornada. "Do I Wanna Know?" retomó la vocación del público por acompañar al vocalista. Y el sosiego de "Tranquility Base Hotel + Casino" fue interrumpido por la agitación de "Teddy Picker", a la que siguió la aún más frenética —y cantada a la más viva voz— "I Bet You Look Good on the Dancefloor".

La fuerza de la batería de Helders (quien apoyaba en la voz al líder del grupo) dio inicio a "Do Me a Favour", a la que empalmó otro tema del mismo disco "Favourite Worst Nightmare": "505". Al finalizar esta canción, la banda desapareció de escena, pero volvió al cabo de unos minutos para entregar lo último de su repertorio "There'd Better Be a Mirrorball", "R U Mine?" y "Body Paint", magnífico cierre para una noche plagada de atmósferas, nostalgias y mucho rock, pero mucho rock.

