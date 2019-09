El Vivo X el Rock 2019 presentará a las reconocidas bandas como The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet For My Valentine. Además, el reconocido festival musical presentará una apertura para otros géneros y confirmó a bandas nacionales como Armonía 10, Deyvis Orosco, Wendy Sulca, Laguna Pai, entre otras.

El evento se realizará el 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos y contará con cuatro escenarios. Las entradas están a la venta en Teleticket.