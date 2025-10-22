Bad Bunny reprograma sus conciertos en Perú por su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño había programado una segunda fecha en Lima luego de agotar las entradas de su primer concierto en pocas horas. Regresará al país tres años después de su última presentación.

El fenómeno boricua Bad Bunny regresará a Perú en 2026, y sus fanáticas podrán verlo antes de lo previsto. El cantante había anunciado dos fechas de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos para finales de enero; sin embargo, una reciente actualización sorprendió a todos: los conciertos se adelantan debido a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La productora F&M Entertainment, encargada de sus presentaciones en Lima, informó este miércoles que “los conciertos en Colombia, Chile y Perú deben reprogramarse” por ajustes en la agenda internacional del artista. Así, los shows programados para el 30 y 31 de enero pasan al 16 y 17 de enero de 2026, ambos en el Estadio Nacional.

La organización aclaró que todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los boletos y paquetes VIP adquiridos para el 30 de enero se usarán el 16, mientras que los del 31 serán válidos el 17 de enero. Además, los asistentes que no puedan acudir podrán solicitar reembolso hasta el 10 de noviembre de 2025 a través del Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026

A fines de septiembre, la NFL confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El artista puertorriqueño tomará la posta de Kendrick Lamar, quien brilló en la edición 2025 del evento. “Lo que siento va más allá de mí. Es por los que vinieron antes y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, expresó el Conejo Malo.

El anuncio causó furor en redes sociales y desató mensajes de apoyo de artistas que ya han sido parte del espectáculo más visto del planeta. Bruno Mars, quien protagonizó el show en 2014 y 2016, escribió en X: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

Shakira también celebró la noticia recordando su propia experiencia en el Super Bowl 2020, donde compartió escenario con Jennifer Lopez, J Balvin y el propio Bad Bunny. “¡Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! Aquí va mi gente latina”, publicó. Por su parte, JLo compartió una foto junto al artista y añadió: “Ahora te toca a ti. Vamos, pandilla boricua”.

