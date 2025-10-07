"Nunca he oído hablar de él": Donald Trump se pronuncia tras la confirmación de Bad Bunny en el Super Bowl

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La confirmación de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 parece no haber agradado en absoluto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó su desacuerdo con la elección del artista puertorriqueño, señalando que no lo conoce.

Durante un enlace en vivo para el programa Greg Kelly Reports, transmitido por la cadena NewsMax, el presentador preguntó a Trump acerca de la participación del 'Conejo malo' en el show deportivo.

"Nunca he oído hablar de él, no tengo idea de quién es. No sé por qué hacen esto. Es una locura", declaró el mandatario.

De inmediato, Trump dirigió sus críticas a Roc Nation, la agencia fundada por Jay-Z y responsable de colaborar con la NFL en la organización del espectáculo de medio tiempo.

"Y después culpan a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo", agregó.

Bad Bunny es uno de los artistas más exitosos de la industria musical moderna. Actualmente tiene más de 107 mil millones de reproducciones en Spotify y cerca de 50 millones de seguidores en Instagram. Entre 2020 y 2022 fue el artista más escuchado del mundo en dicha plataforma de streaming.

¿Qué presentará Bad Bunny en Super Bowl 2026?

Bad Bunny dijo estar emocionado tras el anuncio de que actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl 2026.

"Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien", declaró en una entrevista en el Halftime Headliner Special de Apple Music.

El 'Conejo malo' será el primer artista latino en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, recordó que cuando se enteró de la noticia estaba en medio de un entrenamiento.

A su juicio, "es el resultado de hacer las cosas con corazón, siempre dar lo mejor" y "trabajar con pasión".

"Siempre hago todo con propósito y, claro, a donde voy siempre represento y siempre pongo a mi país y mi música. Todavía estoy definiendo lo que voy a hacer en este show, pero va a estar bueno", explicó el cantante.

Sobre el número musical para la ocasión, Bad Bunny sostuvo que le gusta "sorprender" a sus fanáticos y por eso siempre "guarda y mantiene todo en secreto".