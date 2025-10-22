Latin Billboard 2025: fecha, hora y dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina en vivo

La gran fiesta de la música latina está a punto de comenzar. Este jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami se convertirá en el epicentro de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que celebran su edición número 32 con una noche donde el poder boricua promete dominar la escena gracias a Bad Bunny.
El Conejo Malo llega como el gran favorito, con 27 nominaciones, marcando un récord histórico en la historia de los premios. Le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro, con 14. Entre las artistas femeninas, Karol G lidera con 10 nominaciones, empatando con el fenómeno del regional mexicano Tito Double P.
La ceremonia promete grandes momentos y reconocimientos especiales: Elvis Crespo ingresará al Salón de la Fama Billboard, Laura Pausini recibirá el Premio Ícono, Peso Pluma será homenajeado con el Premio Vanguardia, y Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, será distinguido como el Artista Latino del Siglo XXI.
Bad Bunny, el más nominado
El puertorriqueño compite en categorías como Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su disco Debí tirar más fotos.
Además, Billboard adelantó un reconocimiento especial para el artista: “¡Histórico! Bad Bunny será homenajeado con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21".
Por su parte, Fuerza Regida destaca en apartados como Artista del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Álbum Regional Mexicano del Año por 111XPANTÍA.
¿Quiénes se presentarán en los Latin Billboard 2025?
La gala contará con un line-up impresionante que mezcla géneros y generaciones. Entre los confirmados están: Beéle, Carlos Vives, Danny Ocean, Grupo Frontera, Olga Tañón, Ozuna, Laura Pausini, Abraham Mateo, Elvis Crespo, y Daddy Yankee, quien regresará a los escenarios tras dos años de ausencia. Sí, leíste bien: Daddy Yankee está de vuelta.
¿Cuándo y dónde ver los Latin Billboard 2025?
La ceremonia se realizará el jueves 23 de octubre de 2025. En Perú, la transmisión comenzará a las 7 p.m., mientras que la alfombra azul —donde veremos los mejores looks y entrevistas exclusivas— arrancará una hora antes.
Podrás seguir el evento por Telemundo Internacional, y en streaming a través de Peacock y la app de Telemundo. Para América Latina, la señal estará disponible mediante Telemundo Internacional.
Lista de nominados a los Latin Billboard 2025
CATEGORÍA DE ARTISTAS
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- benny blanco
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
CATEGORÍA DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Natti Natasha, “Desde Hoy”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Shakira, “Soltera”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
“Top Latin Album” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA LATIN POP
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
- Maluma, “Cosas Pendientes”
- Rauw Alejandro, “Carita Linda”
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
- Shakira, “Soltera”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Insterscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- Grupo Frontera
- Insterscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Discos Fuentes
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo
“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍAS LATIN RHYTHM
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienzo
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega
- Roberto “La Paciencia”
Editorial del Año
- Downtown DMP Songs,BMI
- Josa Publishing,BMI
- Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
- Street Mob Publishing,BMI
- Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
Corporación Editorial del Año
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- Sony Music Publishing
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P