Fans de Bad Bunny ya acampan en los exteriores del Estadio Nacional a días de su regreso a Lima [VIDEO]

A diez días del primero de los dos conciertos que Bad Bunny ofrecerá en Lima, en los exteriores del Estadio Nacional ya se registra movimiento de grupos de jóvenes que buscan asegurar un lugar privilegiado para un espectáculo que ha batido récords internacionales en cuanto a venta de entradas.

Desde las primeras horas del lunes 5 de enero comenzaron a viralizarse videos en redes sociales donde se observa la instalación de carpas y la presencia de personas que ya acampan en zonas cercanas al Coloso de José Díaz.

Alrededor de las 6:50 de la tarde de ese lunes, RPP identificó cerca de 14 espacios destinados a la colocación de carpas, pensados para grupos de entre ocho y 16 personas. En los alrededores también se vieron carteles elaborados con hojas bond, pegados en la pared de uno de los predios cercanos al estadio, los cuales estaban numerados para señalar la ubicación que ocuparía cada carpa.

Fans de Bad Bunny organizan turnos nocturnos para acampar en los alrededores del Estadio Nacional

Según lo observado en el lugar, las carpas no se armarían de manera permanente durante el día, sino a partir de las 10 de la noche, a fin de que los asistentes puedan pernoctar sin interferir con el tránsito peatonal.

Miguel, uno de los fanáticos que llegó desde San Juan de Lurigancho, señaló a RPP que el serenazgo de la Municipalidad de Lima les indicó que las carpas deben retirarse durante el día, ya que podrían obstruir el paso de los transeúntes.

"A las 10 de la noche va a venir un grupo y, al menos, cada dos personas van a ir turnándose hasta el día del concierto", explicó el seguidor del artista, al detallar la organización que mantienen hasta el día del concierto.

Los fanáticos comenzaron a llegar con más de diez días de anticipación y coordinan permanencias nocturnas ante las limitaciones para acampar durante el día. | Fuente: RPP

Bad Bunny en Lima: los cambios del escenario en el Estadio Nacional

El pasado 10 de diciembre se anunció una actualización para los conciertos de Bad Bunny en Lima, en el marco de su gira Debí tirar más fotos world tour. La productora F&M Entertainment informó que, siguiendo las nuevas indicaciones del equipo técnico del tour, se realizó un cambio en el diseño del escenario para sus presentaciones en el Estadio Nacional.

Como parte de esta modificación, se añadieron nuevas localidades alrededor del escenario principal (todas vendidas). Las zonas que fueron incorporadas son Los Vecinos, PIT A y PIT B, además del Escenario B, conocido como 'La Casita', uno de los elementos característicos de esta gira.

Las nuevas ubicaciones pueden visualizarse en el mapa referencial difundido en el comunicado oficial. Los asistentes también podrán acceder a la opción de 'upgrade' de sus entradas actuales, según stock y disponibilidad.

¿Cuándo se presenta Bad Bunny en Lima?

El regreso de Bad Bunny a Lima estaba previsto para finales de enero de 2026. Sin embargo, la reciente actualización de su agenda internacional adelantó las fechas debido a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La productora informó que "los conciertos en Colombia, Chile y Perú deben reprogramarse" y confirmó que las funciones previstas en Lima para el 30 y 31 de enero pasaron al 16 y 17 de enero, ambas en el Estadio Nacional.

Mapa referencia del concierto de Bad Bunny en Lima.Fuente: F&M Entertainment