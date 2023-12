Murió a los 77 años Colin Burgess, el primer baterista de AC/DC

AC/DC, la legendaria banda de hard rock, confirmó con pesar la muerte de Colin Burgess, primer baterista de la agrupación. En un emotivo mensaje, los actuales miembros de la banda, compuesta por Angus Young y su sobrino Stevie Young (guitarras), Brian Johnson (voz), Cliff Williams (bajo) y Matt Laug (batería), expresaron su tristeza y recordaron a Burgess como un músico respetado y parte importante de la banda.

"Muy triste escuchar del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin", mencionaron en la publicación que compartieron en redes sociales. El artista tenía 77 años y, según Daily Mail, murió debido a un problema cardiaco.

Colin Burgess se unió a AC/DC en 1973, en ese entonces, la agrupación estaba conformada por los hermanos Angus y Malcolm Young, el cantante Dave Evans y el bajista Larry Van Kriedt. Participó en el primer éxito de la banda, Can I Sit Next to You Girl (1974), y formó parte de la primera serie de conciertos en el club Chequers en Sídney, Australia.

¿Qué ocurrió con Colin Burgess tras su salida de AC/DC?

A pesar de su contribución inicial, Burgess fue despedido en febrero de 1974 por subir al escenario en estado de embriaguez, aunque él aseguraba que alguien le había adulterado la bebida. Las diferencias entre él y los hermanos Young no fueron permanentes, ya que luego fue llamado -en septiembre de 1975- para reemplazar temporalmente a Phil Rudd, quien se lesionó la mano en una pelea.

Antes de unirse a AC/DC, Burgess ya era un baterista destacado, había formado parte del grupo australiano The Master Apprentices (1968-1972), que fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA), en 1998.

Junto con su hermano Denny, también fundó la banda de hard rock His Majesty. Incluso en los últimos años, Burgess continuó su pasión por la música, participando en el proyecto tributo Dead Singer Man, dedicado a músicos australianos fallecidos.