'Thunderbolts*': Marvel revela el impactante tráiler final, entre la amenaza del Vacío y el recuerdo de Viuda Negra

El tráiler final de Thunderbolts* enfrenta a al equipo de antihéroes contra el Vacío. La película llegará a los cines de Latinoamérica a fines de abril de 2025.

Marvel compartió este miércoles el tráiler final de Thunderbolts*, la esperada película que cerrará la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este último adelanto no decepciona: es brutal, emotivo y cargado de nostalgia, especialmente para los fans de Scarlett Johansson.

El primer avance había apostado por el optimismo con Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship. Esta vez, el tono cambia: Under Pressure de Queen y David Bowie musicaliza las imágenes que dejan claro que el equipo —y quizás la propia película— carga con el peso del mundo sobre sus hombros.

La película sigue a un grupo de antihéroes en una misión peligrosa bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine.Fuente: Marvel Studios

¿Qué vemos el tráiler final de Thunderbolts*?

El foco está en Yelena Belova (Florence Pugh), quien enfrenta fantasmas del pasado y sus propios temores. El tráiler ofrece un emotivo vistazo a Natasha Romanoff, la Viuda Negra (Scarlett Johansson), reforzando el peso emocional que recae sobre su hermana.

Mientras el equipo lucha con sus dudas y su falta de fe para ocupar el vacío que dejaron los Vengadores, Bucky Barnes (Sebastian Stan) lanza una advertencia: "El pasado no desaparece. Pueden vivir con eso o hacer algo al respecto". La amenaza principal, el Vacío —la destructiva personalidad oscura de Sentry—, se revela finalmente, mostrando su aterrador poder para borrar a toda una ciudad.

La acción, las explosiones y la tensión suben en los últimos momentos del tráiler, anticipando que esta misión será su última oportunidad de redención... y quizás no todos logren sobrevivir.

Florence Pugh vuelve como Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff y líder del equipo en Thunderbolts*.Fuente: Marvel Studios

¿De qué trata Thunderbolts* ?

Marvel Studios adelantó que Thunderbolts* sigue a un grupo de antihéroes reclutados por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y el general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford). Su objetivo: detener a un villano cuyo verdadero plan aún es un misterio, en un mundo donde los héroes tradicionales ya no existen y la moralidad es un lujo.

El nuevo tráiler revela al temible villano que desafiará a los Thunderbolts*, poniendo a prueba su unidad.Fuente: Marvel Studios

¿Quiénes actúan en Thunderbolts* ?

El reparto incluye a:

Florence Pugh como Yelena Belova

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier

David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo

Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster

Lewis Pullman como Bob / Sentry

Geraldine Viswanathan como Mel

Chris Bauer

Wendell Edward Pierce

Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Sebastian Stan regresa como Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, enfrentando una nueva amenaza.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Thunderbolts* ?

Tras varios cambios en el calendario, Thunderbolts* llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el 30 de abril de 2025. En Estados Unidos y Canadá, el estreno será el 2 de mayo. Esta película marcará el cierre oficial de la Fase 5 del UCM y abrirá el camino hacia una nueva etapa de historias.

Dirigida por Jake Schreier, la película sigue a un grupo de héroes y villanos marginados bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine y el General Thaddeus 'Thunderbolt' Ross.Fuente: Marvel Studios

Mira el tráiler final de Thunderbolts* a continuación...

