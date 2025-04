Latin Grammys celebra la presencia de Los Mirlos y más artistas latinos en Coachella 2025

La histórica participación de Los Mirlos en Coachella 2025 fue destacada por la Academia Latina de Grabación, junto a otros representantes del talento latinoamericano que brillaron en el festival.

Luego de su emocionante debut en Coachella 2025, Los Mirlos, íconos de la cumbia amazónica, se preparan para volver al escenario este viernes, en una segunda fecha que reafirma su impacto en uno de los festivales más grandes del planeta. Su participación no pasó desapercibida para la Academia Latina de Grabación, que celebró el logro en sus redes sociales.

Las cuentas oficiales de los Latin Grammy compartieron este martes imágenes de la agrupación peruana y de otros artistas latinos presentes en esta edición del festival, con el mensaje: “¡Latinoamérica presente!”. “Este fin de semana, nuestra música brilló con fuerza en uno de los escenarios musicales más importantes del mundo”, añadieron.

La publicación —aplaudida por miles de seguidores en los comentarios— incluyó también fotos de CA7RIEL & Paco Amoroso, The Marías, Junior H, Rawayana, Alok, Gustavo Dudamel y Becky G, quienes compartieron cartel con estrellas internacionales como Lady Gaga, Missy Elliott y Benson Boone, entre otros.

La actuación de Los Mirlos será parte de una jornada encabezada por la cantante estadounidense Lady Gaga.Fuente: Instagram: @losmirlos

Los Mirlos llegaron a Estados Unidos con su Tour Ayahuasca

“Es como llegar a la cima”, expresó Jorge Rodríguez, líder y fundador de Los Mirlos, en conversación con RPP el pasado noviembre, tras confirmarse su participación en Coachella.

La agrupación aterrizó en Miami el miércoles pasado y, de inmediato, inició una intensa agenda que incluyó presentaciones en programas como Despierta América (Univisión) y En Casa con Telemundo, además de conciertos en Miami Beach, Indio, West Hollywood y San Francisco como parte de su Tour Ayahuasca 2025. Esta noche se presentarán en Fresno, y mañana volverán a hacer historia en el escenario de Coachella 2025.

Fechas del Tour Ayahuasca 2025 de Los Mirlos

Jueves 9 de abril de 2025

Miami Beach, FL – Miami Beach Bandshell Sábado 11 de abril de 2025

Indio, CA – Coachella Valley Music & Arts Festival Domingo 14 de abril de 2025

West Hollywood, CA – The Roxy Theatre Lunes 15 de abril de 2025

San Francisco, CA – Great American Music Hall Martes 16 de abril de 2025

Fresno, CA – Tower Theatre Viernes 18 de abril de 2025

Indio, CA – Coachella Valley Music & Arts Festival Sábado 27 de abril de 2025

Austin, TX – Psych Fest Miércoles 2 de mayo de 2025

Annandale, VA – Diamond Lounge Jueves 3 de mayo de 2025

Brooklyn, New York – Tulum Night Club Viernes 4 de mayo de 2025

Passaic, NJ – Fiesta Night Club Miércoles 9 de mayo de 2025

Tijuana, México – Black Box

Los Mirlos partieron la semana pasada a Norteamérica para su gira por Estados Unidos y México.Fuente: Instagram: @losmirlos

¿Cómo llegó la invitación a Coachella 2025?

La invitación a Coachella 2025 fue una sorpresa monumental para Los Mirlos. Aunque la banda tiene experiencia en festivales internacionales, este marca un antes y un después en su carrera. "Estamos abriendo caminos, llevando la música tropical del Perú al mundo", expresó Jorge Rodríguez en RPP.

El contacto con el festival ocurrió gracias a su hijo menor, Javier. "Coachella se comunicó con él por redes sociales. Nos encontraron. Vieron la calidad de Los Mirlos", relató Rodríguez. Al principio, el músico no entendió la magnitud del evento: "Cuando mi hijo me habló de Coachella, no le di mucha importancia, no soy muy fanático de los festivales. Me dijo que era uno de los más grandes y que querían tener a Los Mirlos".

¿Quiénes lideran Coachella 2025?

Los gigantes de Coachella 2025 incluyen a Lady Gaga, Green Day y Post Malone. El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, del 18 al 20 de abril. También destaca la participación especial de Travis Scott, consolidando un line-up de impacto.

Entre los artistas de renombre figuran Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Lisa, The Misfits, Clairo, y la banda de reggae Rawayana. Además, los representantes latinos no podían faltar: Los Mirlos, Anitta, Junior H, El Malilla, y el dúo argentino CA7RIEL, Paco Amoroso y más.

