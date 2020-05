Amy Gutiérrez se presentará en la segunda edición de "Unidos", concierto del Grupo RPP. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

Confinada en su casa, junto a su familia y sus mascotas, así viene pasando la cuarentena por el nuevo coronavirus la joven cantante Amy Gutiérrez, también conocida como Amy G. Y además de sus seres queridos, también la acompaña la música, el arte al que ha decidido dedicar su vida.

Por ello, la ganadora de “La Voz Kids” se mostró entusiasmada de poder ser parte de la segunda edición de “Unidos”, concierto virtual del Grupo RPP que reúne a varios músicos en favor de las organizaciones Care y Banco de Alimentos Perú y se lleva a cabo este sábado 2 de mayo.

“Me gusta muchísimo que podamos estar muchos artistas de distintos géneros musicales juntos en un solo escenario virtual”, dijo la salsera a RPP Noticias. “Es para que quienes están desmotivados se sientan mucho mejor. Después de la tormenta siempre sale el sol”, añadió.

Para Amy G, esta temporada de aislamiento resultó una oportunidad para aprovechar el tiempo en familia. Y es que tras un ritmo agotador de presentaciones, reconoció que permanecer en su hogar le vino bien a su rutina, aunque eso no signifique que haya dejado atrás la música.

“Estoy tomándome mi tiempo para poder componer. Ahora recién está empezando a salir esa Amy que sí tenía su lado de cantautora, así que veremos qué pasa. No tengo lista una canción, está en proceso”, relató.

ALTERNATIVAS FRENTE A LA CUARENTENA

No es una novedad que la industria de la música se enfrenta a una crisis gracias al aislamiento social obligatorio producida por la expansión de la COVID-19. La cancelación de conciertos es, actualmente, una realidad que ha obligado a más de un músico a buscar respuestas a este escenario en las plataformas digitales.

De allí que Amy Gutiérrez considere a las redes sociales “un método de trabajo”. “No soy la única”, aseguró a RPP Noticias. “Varios artistas están haciendo sus eventos privados, donde la gente paga su entrada. No van a costar la vida, obviamente, están al alcance de la gente, porque entendemos que es una situación difícil”, agregó.

Asimismo, trabajar con marcas puede ser una manera de conservar su actividad en un mercado que luce adverso. A esto, la salsera sumó otra experiencia: “Me encanta ayudar con algunas canciones que se graban con mensajes de solidaridad, de paz, de motivación y todo. Eso nos ayuda a mantenernos vigentes en todo lo que pasa en este momento”.

Sin embargo, no todos en el medio tienen similares oportunidades durante la pandemia. Razón por la que Gutiérrez pidió, hace unos días, un bono económico de parte del Gobierno que los socorriera en tiempos de carencias. “Mucha gente lo tomó a mal”, comentó. “Pero es momento de pensar más allá: yo no he hablado por mí, sino por los miles de artistas que viven del día a día, que tienen carga familiar y a estas alturas de la cuarentena no tienen ni qué comer”, expresó.

Respecto a sus futuros proyectos, Amy Gutiérrez no quiso adelantar demasiados detalles, aunque sí prometió una pronta colaboración que sorprenderá a sus seguidores, así como nuevos temas que están en la puerta del horno, esperando su lanzamiento. Música hay. Y para rato.