Amy Gutiérrez anunció que formará parte del elenco de "Princesas". | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

La escena de la salsa peruana va adquiriendo nuevos talentos. Precisamente, un nuevo rostro es Amy Gutiérrez, cuya voz se hizo conocida luego de ganar una temporada de “Yo Soy Kids” y que acentuó su proyección tras llevarse el primer lugar en los programas “El artista del año” y “El Dúo Perfecto”.

Este 2020, la intérprete de “No sé” apunta a consolidarse musicalmente, aunque eso no implique cerrarles las puertas a otras facetas. Y es que, según contó a RPP Noticias, la cantante volverá a incursionar en la actuación participando en “Princesas”, telenovela que adaptará cuentos de hadas a la pantalla chica.

“Voy a estar actuando en ‘Princesas’, de Miguel Zuloaga. Así que me van a estar viendo en televisión actuando un poquito. No voy a dejar de lado mi música”, precisó la popular ‘Amy G’. Luego, anunció que en septiembre empezaría una gira por Europa para llevarle música a la colonia peruana que habita en el continente.

“CÓMO TE OLVIDO”

Este 25 de febrero, Amy Gutiérrez lanzó su nuevo tema “Cómo te olvido”, hecho en colaboración con Nesty. La propuesta para elaborar el sencillo nació del artista cubano, quien la invitó a integrar el proyecto, mientras él incursiona por primera vez en el género de la salsa.

“Queremos hacer mucha música propia, porque se está dejando de lado los covers”, afirmó la artista para RPP Noticias. “Queremos música compuesta por nosotros. Y eso es importante dejarlo en claro: a mí me gustaría verlo a Nesty haciendo más salsa”, añadió.

Con esta nueva canción, la ganadora de “Yo Soy Kids” da pasos seguros en un contexto salsero liderado por figuras femeninas, como lo son Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Gutiérrez se declaró una seguidora de ambas artistas e hizo un llamado a la unión.

“Yo creo que es el momento de unirnos todas y hacer la fuerza… No soy feminista ni tampoco machista. Me gusta siempre decir que la mujer puede hacer lo mismo que un hombre musicalmente. Me gusta que la mujer le esté dando su toque, no solo a la salsa, sino también al reguetón. Me parece genial que los hombres le estén dando su lugar a las mujeres”, refirió.