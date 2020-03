El grupo Guns N' Roses no podrá presentarse en el estadio de San Marcos. | Fuente: AFP

¡Guns N' Roses no tocará en Lima! El rector de San Marcos, Orestes Cachay Boza, anunció que se suspenderán los conciertos en su sede, debido a amenaza de coronavirus que se vive actualmente en el Perú. La famosa banda iba a presentarse el próximo 24 de marzo en el estadio San Marcos, pero eso ya no será posible por riesgo de contagio de virus COVID-19.

Como se recuerda, previamente en Costa Rica se canceló el concierto de la agrupación musical por prevención ante la pandemia.

Poco después del anuncio sobre el concierto de Guns N' Roses, el presidente Martín Vizcarra comunicó que se tomó la decisión de prohibir cualquier tipo de espectáculo de toda índole que congrege más de 300 personas durante el tiempo que dure la emergencia por coronavirus en el país.

A la fecha, el número de personas infectados por el covid-19 en el Perú ha ascendido a 22 personas, y una de ellas se encuentra hospitalizada porque se trata de un paciente de riesgo, al tener otros problemas de salud.

LA BANDA

Guns N' Roses se encuentra de gira con su show “Not In This Lifetime”. La última presentación de la banda de Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo) en nuestro país fue en el 2016. En dicha ocasión, la formación original de los 'Gunners' mostró su poderío musical ante más de 50 mil fanáticos peruanos, que finalmente pudieron ver en escena al grupo que es considerado como “el más peligroso del planeta”.

En su actual gira el grupo celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otras.

OTROS CONCIERTOS EN PELIGRO

Para marzo, también se habían confirmado los conciertos en Andrés Calamaro, Lindsey Stirling y otros artistas en el Perú. Habrá que esperar si por la capacidad del recinto también se cancelan.