¿Vendrán a Perú? AC/DC regresará a Sudamérica en 2026, según la prensa chilena

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Vendrán a Perú? La legendaria banda australiana AC/DC regresará a Sudamérica en marzo de 2026, como parte de su gira mundial Power Up Tour, según reporta la prensa chilena.

El diario La Tercera informó que la veterana agrupación incluirá un tramo sudamericano en su gira mundial y hasta adelantó que ya están en marcha “negociaciones preliminares” para que Chile sea una de las escalas del tour.

“En la actualidad, hay negociaciones preliminares para que la agrupación se presente en el país en marzo próximo en un recinto de alta convocatoria, como el Estadio Nacional”, refirió el matutino chileno.

Según el periódico, Argentina y Brasil serían los otros destinos que incluiría AC/DC en su paso por Sudamérica, aunque esto es todavía no está confirmado oficialmente.

“De concretarse, sería la segunda vez de AC/DC en Chile. Su legendario debut fue el martes 22 de octubre de 1996 en el Velódromo del Estadio Nacional, como parte de la promoción de Ballbreaker, su LP de estudio número 13, lanzado precisamente un año antes. Reunieron a cerca de 20 ml personas”, recordó La Tercera.



AC/DC nunca ha visitado Perú

En sus más de 50 años de historia, AC/DC nunca ha visitado Perú. De hecho, Sudamérica no ha sido un destino fijo en sus diferentes tours alrededor del orbe.

Por ejemplo, la banda australiana no visitó Sudamérica durante su Rock or Bust World Tour, realizado entre 2015 y 2016.

Para la última visita de AC/DC a Sudamérica, tenemos que remontarnos al Black Ice World Tour, que se realizó entre 2008 y 2010. No obstante, el paso de la banda por esta región fue tan memorable, que editó el Blu-Ray Live at River Plate, grabado durante los tres conciertos que la agrupación ofreció en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

