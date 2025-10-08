El techno francés conquistó Lima: así fue el primer concierto de I Hate Models

Como parte de su gira sudamericana, el DJ francés debutó en Lima con un set que fusionó techno, acid y hardstyle, encendiendo la pista con su característico pulso oscuro y frenético.

Tiene 30 años, cubre su rostro con un barbijo, rehúye las etiquetas y crea atmósferas oscuras donde la única regla es dejarse llevar por el techno. Así podría describirse a Guillaume Labadie, conocido en la escena electrónica como I Hate Models: un DJ francés que encuentra belleza en la oscuridad y enciende la noche con sus ritmos eclécticos.

El DJ francés aterrizó en la capital para iniciar su gira sudamericana. Recorrió las calles de Miraflores y realizó una sesión de fotos en el malecón, donde capturó una atmósfera nebulosa al lado del mar que reforzaba el enigma de su identidad. Las fotos fueron publicadas en su cuenta de Instagram y automáticamente sus seguidores comentaron con ansias la emoción que sentían por escucharlo mezclar en el Club Cultural Lima de Chorrillos.

I Hate Models es un DJ francés de 30 años que transita entre los géneros del techno y el acid. | Fuente: RPP

Noche de luna llena al ritmo del techno

Bajo la luz de la luna llena, los DJs ZPECTRUM y DEED OLECH se encargaron de preparar el terreno para recibir a I Hate Models. A las dos de la mañana en punto, el DJ francés apareció sobre la cabina y saludó al público, mientras las luces aguardaban el momento de encenderse al compás de su primera melodía.

Los ravers esperaban ansiosos el primer beat. Pero I Hate Models eligió comenzar con una declaración de principios: ama la música, baila hasta el amanecer, disfruta cada segundo y desprecia la vida que impone un horario de oficina. Esa rebeldía marcó el pulso de la noche con un set intenso, vibrante, que hizo temblar a una audiencia que había esperado durante años verlo, por fin, en la cabina.

El DJ francés usa un barbijo para cubrir su identidad. Antes de su presentación, los organizadores brindaron cubrebocas de color negro a los asistentes. | Fuente: RPP

Pasada la primera hora de concierto, y luego de una serie de mezclas que fusionaron techno, acid y hardstyle, I Hate Models dirigió por fin unas palabras a un público eufórico que no dejaba de bailar. “Lima, gracias por esta noche. Espero que lo estén disfrutando”, dijo.

Desde entonces, el DJ francés no dejó de gritar “¡Lima!” para encender aún más a la audiencia, que seguía moviéndose al compás del beat hasta el amanecer. Esperó hasta el final de su set para lanzar la clásica “Toro”, un tema que invita a bailar y a viajar —aunque sea por unos minutos— a las pistas de Berlín.



La noche culminó con un remix inesperado de “Me gustas tú”, de Manu Chao. Bajo los ritmos duros del hard techno, I Hate Models alzó la bandera peruana y se ganó, definitivamente, el corazón de todos los asistentes.