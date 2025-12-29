Padre de Dennys Quevedo relata los últimos momentos de vida del líder de Zafiro Sensual

El fallecimiento de Dennys Quevedo, líder de la agrupación Zafiro Sensual, causó conmoción entre sus seguidores, especialmente porque su partida se produjo a la temprana edad de 37 años. Su padre relató cómo fueron los últimos momentos con vida del músico y compositor, conocido como 'La Pluma Dorada'.

De acuerdo con su testimonio, el deceso ocurrió de manera "intempestiva". Aunque fue trasladado de emergencia a una clínica, los médicos no pudieron hacer nada.

"Ha sido una situación tan intempestiva y sorpresiva al mismo tiempo", dijo Florencio Quevedo, quien explicó que Dennys comenzó a presentar un malestar de salud sin previo aviso.

Los últimos momentos de vida de Dennys Quevedo

Según detalló, Dennys Quevedo se encontraba descansando cuando su esposa notó que algo no estaba bien.

"Él ha estado descansando, me manifiesta su esposa y que a eso de las 12:30 de la mañana, se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso y en el trayecto, en las gradas, sintieron que sus músculos no le obedecían, especialmente el de las piernas", relató a Walac Noticias de Piura.

El padre del compositor indicó que la situación se agravó rápidamente.

"Se empezó a poner un poquito oscuro, eso significaba que le faltaba el aire y después ha perdido el conocimiento. Se ha hecho lo posible por llevarlo a la clínica y allá les dijeron que había llegado sin vida", añadió.

Colegas y amigos despiden a director de Zafiro Sensual

Tras conocerse la noticia sobre la muerte de Dennys Quevedo, diversos artistas y conjuntos musicales expresaron mensajes de condolencia a través de redes sociales.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento", manifestó la agrupación Corazón Serrano.

"Descansa en paz querido Dennys. 🕊️🙏🏻 Fuerza a todos sus familiares, amigos, compañeros y seguidores", publicó la orquesta Armonía 10.



"Queremos extender nuestro más sentido pésame por la partida de Dennys Quevedo, a la familia y a nuestros hermanos musicales de Zafiro Sensual. El legado musical que nos dejó vivirá por siempre", expresó la agrupación La Unica Tropical.

