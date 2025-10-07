David Guetta en Lima: setlist, horarios y todo sobre el esperado concierto del icónico DJ en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El DJ David Guetta estará en Costa 21 con su show Monolith este miércoles 8 de octubre. | Fuente: Instagram (masterliveperu)

David Guetta regresa a Lima. Luego de tres años de su última presentación, el DJ y productor francés, conocido por sus exitosas colaboraciones con reconocidos artistas internacionales, estará en nuestro país, gracias al auspicio de Studio 92, para un esperado concierto este miércoles 8 de octubre en Costa 21 en el circuito de playas de la Costa Verde en San Miguel.

Conocido como la leyenda viva de la música electrónica, el mezclador y productor discográfico de 57 años presentará en esta ocasión su show Monolith, que ha debutado en festivales como Ultra Miami y Tomorrowland.

Monolith combina tecnología de punta en un escenario monumental de pantallas LED y estructuras cinéticas que se transforman durante la presentación, sincronizadas con visuales 3D, iluminación inmersiva y efectos especiales que llevan la experiencia a un nuevo nivel.

Es así como David Guetta estará en la capital peruana como parte de su gira internacional que combina tecnología de punta, una narrativa sonora envolvente y un repertorio repleto de éxitos como Titanium, Play Hard, When Love Takes Over, I’m Good (Blue) y muchos más. A continuación, revisa todos los detalles de su esperado concierto.

David Guetta se presentará en Lima con su show Monolith, una experiencia audiovisual inmersiva. | Fuente: Instagram (davidguetta)

¿Quién será el telonero en el concierto de David Guetta en Lima?

El telonero del concierto de David Guetta será el DJ y productor peruano Sebastián Paul, conocido como Ammo Avenue, quien se viene haciendo conocido por sus temas de música electrónica, electro house, techno, trance, entre otros, con sellos discográficos reconocidos.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de David Guetta en Lima?

El concierto de David Guetta, con el auspicio de Studio92, se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre en Costa 21, un recinto al aire libre ubicado en la Costa Verde en el distrito de San Miguel.

Horarios para el concierto de David Guetta en Lima

Masterlive Perú, empresa organizadora del concierto de David Guetta en Lima, confirmó en sus redes sociales que las puertas de Costa 21 abrirán a las 4.00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 9.15 p. m. y finalizará a las 11:15 p.m. Del mismo modo, el artista invitado Ammo Avenue tocará a las 7.45 p. m. y concluirá antes de espectáculo del francés.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de David Guetta en Lima?

Este es el posible setlist del concierto de David Guetta en Costa 21 con una selección de sus grandes éxitos que marcaron su carrera musical.

I'm Good (Blue) (Bebe Rexha song)

Titanium

Memories

Let's Go

Play Hard

Sexy Bitch

I Don't Wanna Wait

Forever Young

Don't Stop Believin' (Journey cover)

Levels (Avicii cover)

Love Tonight (Shouse cover)

I Gotta Feeling (Black Eyed Peas cover)

Together

Messy

Without You

I just died in your arms

I'm Good (Blue)

Rutas de acceso para el concierto de David Guetta en Lima

Primera ruta: San Miguel - Villa El Salvador

Avenidas: El Ejército, Pardo, Alfredo Benavides, Los Héroes, Tomás Marsano, Miguel Iglesias y Revolución.

Segunda ruta: San Miguel - San juan de Lurigancho

Avenidas: Brasil, Alfonso Ugarte, Próceres de Independencia y Santa Rosa.

Ruta de accesos para el concierto de David Guetta en Costa 21.Fuente: Instagram (masterliveperu)

Recomendaciones para el concierto de David Guetta en Lima

Asistir al concierto en taxi.



Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.



Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.



Habrá seguridad privada y servicio médico.



Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.



Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.



Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de David Guetta en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.



Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.



Alimentos y bebidas.



Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).



Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.



Accesorios con púas.



Punteros láser o led. iPads o drones.



Artefactos pirotécnicos.



Selfie sticks, trípodes y similares.



Cualquier objeto potencialmente peligroso.



Carteles y banderolas de gran tamaño.



Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.



Sillas plegables.



Sustancias psicotrópicas (drogas).

¿Quién es David Guetta?

Con más de 50 millones de discos vendidos y 14 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, David Guetta es una figura clave en la música electrónica. Ha ganado dos premios Grammy y ha colaborado con artistas como Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj y Black Eyed Peas.

Su impacto ha sido tal que ha encabezado los festivales más importantes del mundo y recientemente fue confirmado como uno de los headliners del Creamfields Argentina 2025.

En los últimos años, ha renovado la escena con su proyecto Future Rave junto a MORTEN, y sigue dominando las listas con hits junto a Bebe Rexha, Anne-Marie, Sia y Zara Larsson. Asimismo, ha sido el encargado de cerrar ediciones históricas de Tomorrowland y Ultra Music Festival, consolidando su legado como el DJ más influyente de su generación.