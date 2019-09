La cantante mexicana volverá al Perú después de 20 años para presentarse en el 90's Fest. | Fuente: Instagram

En 1997, Maria Fernanda Blázquez Gil, más conocida como Fey, batió un récord en el Auditorio Nacional de México, llenándolo hasta en 11 oportunidades. En cada ocasión, un promedio de 10 mil personas acudieron al lugar para entonar junto a ella sus mejores temas.

Hoy, con 23 años de vida artística, más de 20 millones de discos vendidos y decenas de temas que son clásicos en el imaginario de los ya no tan jóvenes, el ícono del pop mexicano regresará a nuestro país tras 20 años de ausencia para ser parte del 90’s Fest.

Fey se hará presente junto a la agrupación peruana Torbellino y el exvocalista de MDO Daniel René, en un concierto que se celebrará el próximo sábado 5 de octubre en la Explanada del Parque de la Exposición.

El evento promete despertar nuestro lado más nostálgico y transportarnos, como su nombre lo indica, a los 90’s. Es por esta razón que la cantante ha decidido cantar sus temas más populares.

“Quiero cantar música de la que todos se acuerden, que todos puedan bailar. Prometo que no va a haber una que no se sepan. La verdad es que se trata de eso, se trata de llevarles música que recuerden, que se emocionen, que los haga sentir lo que sintieron hace tanto tiempo. Prometo bailar con ustedes y regresar al pasado como si tuviera una máquina del tiempo”, comentó en entrevista con RPP Noticias.

Asimismo, la cantante asegura que tiene la suerte de haber podido seguir haciendo música y explorando otros géneros, como por ejemplo la electrónica. No por nada fue comparada en un momento con la intérprete de "I Can't Get You Out of My Head", Kylie Minogue.

“Puedo dar gracias a la vida porque, a pesar de que estoy tantos años en esta carrera, me he ido reinventando. Es lindo poder subirte a un escenario y ver que fuiste parte de la historia, de la vida de las personas y que te quedaste en sus corazones. Sin embargo, como todo artista estoy en constante investigación de lo que está sucediendo en el mundo a nivel de sonido y ritmo. Me tomo el tiempo de hacer nueva música y experimentar con ella”, contó.

UN NUEVO PÚBLICO

Fey también busca acercarse a las nuevas generaciones, un público al cual ha aprendido a llegar a través de sus redes sociales, en donde suele compartir sus experiencias musicales más emocionantes. Fue así como compartió una foto junto al compositor dominicano, Juan Luis Guerra.

“En algún momento tuve la fortuna de cruzarme con él porque trabajamos con la misma compañía disquera, lo que me ha llevado a encontrarlo en varias oportunidades (en los Grammys, por ejemplo). Físicamente es altísimo pero también es grande como persona y como ser humano. Para mí Juan Luis Guerra es un genio, es un poeta de la música popular, de la música para todos”, afirmó la intérprete de “Azúcar amargo”.

EL DATO

La cita es el próximo sábado 5 de octubre desde las 8 p.m., en la Explanada del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta desde S/88.