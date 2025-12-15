Iron Maiden en Lima: precios y cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional

Iron Maiden regresa a Lima con su esperada gira Run For Your Lives World Tour, un espectáculo que celebrará los 50 años de trayectoria de la banda fundada por Steve Harris. El concierto se realizará en octubre de 2026 en el Estadio Nacional, con el auspicio de Radio Oxígeno.

Luego de 15 años, la agrupación británica volverá a presentarse ante el público peruano con un show que promete ser uno de los más ambiciosos de su historia. Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Nicko McBrain traerán un recorrido musical cargado de clásicos.

Un viaje por los discos esenciales de Iron Maiden

La gira Run For Your Lives World Tour ofrecerá una experiencia única para los fanáticos. El setlist recorrerá los nueve álbumes fundamentales de Iron Maiden, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el sonido del heavy metal y marcó a generaciones enteras.

Canciones como The Number of the Beast, The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Run to the Hills y Wasted Years harán vibrar al Estadio Nacional en una noche que será territorio Maiden.

Bruce Dickinson adelantó el espíritu del tour con un mensaje directo a los fans: “Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?”. Por su parte, Steve Harris aseguró que este será uno de los espectáculos más elaborados que la banda haya presentado en toda su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Iron Maiden en Lima?

El concierto de Iron Maiden se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, en Lima. La noche contará con la participación especial de The Raven Age, banda británica de heavy metal melódico fundada por George Harris, que abrirá el espectáculo.

¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

Los fanáticos de Iron Maiden podrán asegurar su lugar con anticipación gracias a una preventa que se realizará el martes 16 de diciembre desde las 10 a. m. Quienes paguen con tarjetas BBVA accederán a un 25% de descuento a través de Ticketmaster. La venta general de entradas se habilitará posteriormente, el jueves 18 de diciembre.

Precios de entradas para ver a Iron Maiden en Lima

Estos son los precios oficiales:

Campo A: S/ 375

S/ 375 Campo B: S/ 240

S/ 240 Occidente (numerada): S/ 310

S/ 310 Oriente (numerada): S/ 299

S/ 299 Norte: S/ 150

* Precios incluyen comisión de Ticketmaster.

¿Cómo comprar entradas en la preventa para ver a Iron Maiden en Lima?

Ingresa a Ticketmaster: Entra a ticketmaster.pe. Crea tu cuenta: Si aún no tienes una, regístrate con tu correo y datos personales. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida la cuenta. Busca el evento: Una vez dentro, inicia sesión y busca Iron Maiden en Lima. Ingresa a la cola virtual: Ticketmaster te asignará un lugar en espera antes de la compra. Selecciona tus entradas: Elige la zona, confirma tus asientos y haz clic en “comprar”. Realiza el pago: Completa la transacción con tu tarjeta BBVA para acceder al descuento. Verifica tus tickets: Descárgalos y asegúrate de que la información sea correcta.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

