Iron Maiden en Perú: precios, preventa y cómo comprar las entradas para su concierto en el Estadio Nacional

Después de 15 años, Iron Maiden regresará al Perú como parte de su gira Run For Your Lives World Tour, con motivo de la celebración por los 50 años de la banda británica.

El concierto se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, gracias al auspicio de Radio Oxígeno.

Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Simon Dawson y Janick Gers aseguraron que este será uno de los espectáculos más elaborados que la banda haya presentado en su historia.

¿Cuál será el setlit de Iron Maiden en Lima?

La gira de Iron Maiden promete una experiencia única. El setlist recorrerá los nueve discos fundamentales de la banda, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el sonido del metal y que continúa inspirando a nuevas bandas.

Canciones como The Number of the Beast, The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Run to the Hills y Wasted Years sonarán en un Estadio Nacional que, por una única noche, será territorio Maiden.

¿Qué banda será invitada al concierto de Iron Maiden en Lima?

El regreso de Iron Maiden a Perú llega de la mano de Move Concerts, la productora responsable de traer al país a algunos de los nombres más influyentes del rock global, como Metallica, Aerosmith, Green Day, The Cure, Radiohead y My Chemical Romance.

Iron Maiden no llegará solo. La banda británica The Raven Age, fundada por George Harris, abrirá la noche con una dosis de heavy metal melódico.

¿Dónde y cuándo empieza la preventa y la venta de entradas para Iron Maiden en Lima?

Las entradas para el concierto de Iron Maiden en Lima estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.pe. La preventa se realizará el 16 y 17 de diciembre y será exclusiva para pagos con tarjetas de crédito y débito BBVA, con un descuento del 25%.

La venta general comenzará el 18 de diciembre. Según la productora, además de la compra en línea, también habrá puntos de venta presenciales.

Precios y zonas para ver a Iron Maiden en Lima

Precio en preventa exclusiva

Campo A: s/ 375

Campo B: s/ 240

Occidente (numerada): s/ 310

Oriente (numerada): s/ 299

Norte: s/ 150

*Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Ticketmaster.

Precio full

Campo A: s/ 479

Campo B: s/ 306.60

Occidente (numerada): s/ 396

Oriente (numerada): s/ 382

Norte: s/ 191.60

Los organizadores también señalaron que las distancias y divisiones exactas de las zonas están sujetas a variaciones por criterios de producción y seguridad.

