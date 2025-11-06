Guns N' Roses en Lima: tres horas y media de rock para la posteridad [CRÓNICA]

Los años no pasan en vano, dice aquella frase cliché. Y, lamentablemente, nos ha tocado ser testigos de ese inexorable paso del tiempo: nuestros ídolos de la adolescencia ya no son los mismos, ya no cantan igual, ya no se mueven como antes. Definitivamente, ya son evidentes las cicatrices de las miles de batallas que les ha tocado enfrentar.

Guns N' Roses no es ajeno a esa realidad, pero la banda ha demostrado -una vez más- que lo último que envejece en el hombre es el corazón. Axl Rose, Slash y compañía se entregaron completamente a su público en el Estadio Nacional de Lima y ofrecieron un soberbio espectáculo durante casi tres horas y media.

A las ocho de la noche, tras una plausible presentación de los peruanos de Amén, Guns N' Roses entró en escena y se apoderó del escenario del coloso de José Díaz. Abrió el show Welcome to the Jungle, una auténtica declaración de intenciones: frenética, brutal, con un Slash imponente en la guitarra.

Bad Obsession y Mr. Brownstone continuaron este repaso por los mejores años de la banda, tras lo cual tocó entrar en terreno poco explorado: Chinese Democracy, del incomprendido disco homónimo. Luego, tres bombazos de la etapa dorada de los Guns: Pretty Tied Up, It's So Easy y Live and Let Die; este último clásico de los Wings que la banda californiana ha hecho propio.

Tras interpretar Better (última visita de la noche al Chinese Democracy), Guns N' Roses le rindió un sentido homenaje al recientemente fallecido Ozzy Osbourne. La banda tocó Sabbath Bloody Sabbath, con una imagen del ‘Príncipe de las Tinieblas’ de fondo. Sonriente, como hubiera deseado que lo recordemos por siempre.

Yesterdays nos llevó nuevamente a la época de los Use Your Illusion, para posteriormente hacer un repaso de lo ‘nuevo’ de la agrupación: The General y Hard Skool, cortes recientemente editados, pero con orígenes en las sesiones de grabación del Chinese Democracy. Fue tal vez el pasaje del concierto de mayor desconexión con el público.

Pero esto acabó rápidamente, cuando la banda lanzó tres bombazos del pasado: la genial Estranged, la poderosa You Could Be Mine y la sublime Patience. Con esta balada, llegó acaso uno de los momentos más emotivos de la noche: espontáneamente, los asistentes encendieron las linternas de sus celulares, convirtiendo el Nacional en un lienzo, sobre el que los Guns pintaron uno de sus mejores cuadros.



Shadow of Your Love, Coma y la legendaria Sweet Child o' Mine volvieron a remecer el estadio, tras lo cual le tocó el turno de lucir al genial Duff McKagan. El bajista fue el encargado de entonar I Wanna Be Your Dog, cover de The Stooges.

Tras la balada Don't Cry (otro de los momentos más celebrados por el público limeño), llegó un nuevo homenaje de los Guns a los artistas que los influyeron: Down on the Farm, cover de U.K. Subs.

Rocket Queen y Absurd -otro episodio de desconexión del público- dieron paso a un segmento memorable del concierto: Knockin' on Heaven's Door, cover de Bob Dylan que los Guns han hecho suyo. Este fue el preludio de la recta final del concierto, en la que Axl y compañía se adueñaron del público.

Double Talkin' Jive, Civil War y el cover de Wichita Lineman (clásico de Jimmy Webb), dieron paso a la legendaria November Rain. Y tras más de tres horas de concierto, el fin de fiesta no pudo ser mejor: las omnipotentes Nightrain y Paradise City.

Apaguen la luz y cierren el estadio.

Guns N' Roses le debía al público peruano un concierto de esta magnitud. Y, tal vez, la banda se debía a sí misma un concierto así, para demostrar -y demostrarse- que la edad no es más que un número.

