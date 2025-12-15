Isabel Pantoja en Lima: el ícono de la música española regresa para celebrar sus 50 años de carrera

Lima volverá a recibir a una de las voces más emblemáticas de la música en español. Isabel Pantoja, referente indiscutible de la copla y el flamenco, regresará al Perú para ofrecer un concierto con el que celebrará 50 años de trayectoria artística. La cita será en abril de 2026 y promete una noche cargada de emoción, clásicos inolvidables y una puesta en escena de gran formato.

Con una carrera marcada por éxitos como Así fue, Marinero de luces, Se me enamora el alma y Hoy quiero confesarme, la artista sevillana llegará a Lima con un espectáculo que repasa los momentos más importantes de su legado musical, acompañada de orquesta en vivo y una producción pensada para rendir homenaje a su historia. Esta presentación es auspiciada por Radio Felicidad.

La cantante española es recordada por clásicos como 'Marinero de luces', 'Así fue', 'Se me enamora el alma' y 'Hoy quiero confesarme'.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Isabel Pantoja en Lima?

El concierto de Isabel Pantoja en Lima se realizará el 27 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Será una única presentación en la capital peruana como parte de la gira conmemorativa por sus 50 años de carrera.

La preventa de entradas para el concierto de Isabel Pantoja en Lima se realizará del 18 al 22 de diciembre, y el evento es auspiciado por Radio Felicidad.

Entradas para ver a Isabel Pantoja en Lima

La preventa de entradas se llevará a cabo del 18 al 22 de diciembre, a través de Teleticket, con un 15% de descuento válido para cualquier medio de pago. Se espera una alta demanda, considerando la vigencia y el arraigo de la artista entre el público peruano.

La última vez que Isabel Pantoja se presentó en Lima fue en junio de 2022, cuando ofreció un concierto en el Jockey Club como parte de su gira 'Enamórate'.

¿Cuántas veces ha venido Isabel Pantoja a Perú?

La relación de Isabel Pantoja con el Perú ha sido constante a lo largo de los años. Su presentación más reciente en Lima tuvo lugar en junio de 2022, cuando ofreció un concierto en el Plaza Arena del Jockey Club como parte de su gira Enamórate. Antes de ello, visitó el país en marzo de 2017 con el tour Hasta que se apague el sol.

Ahora, la artista se prepara para volver en abril de 2026, con un espectáculo que recorrerá géneros como la copla, el flamenco, la tonadilla y la canción melódica, en una velada que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año.

¿Quién es Isabel Pantoja?

María Isabel Pantoja Martín, nacida en Sevilla el 2 de agosto de 1956, es una de las artistas más influyentes de la música española y latinoamericana. Inició su carrera a inicios de los años setenta y alcanzó proyección internacional en 1985 con el álbum Marinero de luces, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria.

A lo largo de su carrera ha publicado más de 30 álbumes, con ventas estimadas entre 10 y 30 millones de copias a nivel mundial. Su impacto comercial se refleja en más de 150 discos de platino, 50 discos de oro, además de reconocimientos por ventas en formato DVD y un Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023.

Conocida popularmente como La Pantoja, la cantante ha mantenido una presencia constante en la escena musical durante cinco décadas, consolidándose como una figura clave de la cultura popular española y una artista profundamente conectada con su público en Latinoamérica.

