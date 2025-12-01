Últimas Noticias
Ricardo Montaner vuelve al Perú: así será su emocionante reencuentro con el público en Costa 21

Ricardo Montaner
Ricardo Montaner | Fuente: Instagram: @montaner
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El cantautor ofrecerá un concierto único en mayo de 2026 como parte de su gira El Último Regreso World Tour. El evento es auspiciado por Radio Corazón.

Ricardo Montaner no quiso esperar un día más. Después de una pausa que se sintió eterna para sus fanáticos, el cantautor venezolano-argentino vuelve a los escenarios con El Último Regreso World Tour 2026, una gira que —fiel a su estilo— se anuncia como una declaración de amor, gratitud y memoria hecha canción.

Cuatro décadas de carrera y más de veinte discos sobre los hombros no solo lo han convertido en una de las voces más queridas de la música en español; también lo han transformado en un artista que sabe cómo conectar con su público. Por eso su regreso al Perú no es una fecha más del calendario: es un reencuentro largamente esperado, casi un ritual entre Montaner y esos fans que han sanado con sus letras.

El Último Regreso promete una noche en la que la nostalgia será protagonista. Montaner revivirá clásicos que atravesaron generaciones —Tan enamorados, Me va a extrañar, La cima del cielo, Bésame— acompañados de una puesta en escena especialmente diseñada para abrazar emociones. Entre canción y canción, el artista compartirá anécdotas, recuerdos y momentos íntimos que han marcado su vida.

Ricardo Montaner

Ricardo MontanerFuente: Instagram: @montaner

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Montaner en Lima?

El reencuentro tiene fecha y lugar: 30 de mayo de 2026 en Costa 21 (San Miguel), espacio que se prepara para recibir uno de los shows más esperados del próximo año.

Ricardo Montaner

Ricardo MontanerFuente: Instagram: @montaner

Entradas para ver a Ricardo Montaner en Lima

La preventa de entradas se realizará el 5 y 6 de diciembre, desde las 10 a. m., con un descuento del 15% pagando con tarjetas BBVA a través de Teleticket.

Ricardo Montaner

Ricardo MontanerFuente: Instagram: @montaner

¿Cuántas veces ha venido Ricardo Montaner a Perú?

Héctor Eduardo Reglero Montaner —conocido mundialmente como Ricardo Montaner— es un aclamado cantante y compositor nacido en Argentina, pero cuya carrera se forjó y consolidó en Venezuela. Con más de 25 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca varias décadas, Montaner se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y queridas de la balada en español.

La relación entre Montaner y el público peruano es larga y profundamente emocional. A lo largo de los años, el artista ha regresado al país en varias ocasiones, siempre recibido por multitudes que han hecho de cada concierto una noche especial.

Su visita más reciente fue en julio de 2023, cuando presentó la gira Te echo de menos en el Círculo Militar del Perú. Antes de ello, Montaner llegó con su Tour Agradecido en julio de 2015, con un concierto en el Jockey Club; y previamente, en diciembre de 2010, también se presentó en ese mismo escenario, marcando cada encuentro con una entrega absoluta hacia su público peruano.

Ricardo Montaner Ricardo Montaner en Lima Conciertos 2026

