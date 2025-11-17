Reik en Lima: el trío mexicano regresa para cantar sus éxitos románticos en Costa 21

La banda liderada por Jesús Navarro regresará al Perú para ofrecer un concierto en mayo de 2026 en Costa 21, en un espectáculo auspiciado por Radio Corazón.

Reik regresará al Perú con su esperado Tour 2026, una gira internacional que ha generado gran expectativa en toda Latinoamérica. La banda mexicana ofrecerá un único concierto en Lima en mayo de 2026, en Costa 21, donde se reencontrará con el público peruano en un espectáculo auspiciado por Radio Corazón, que promete ser inolvidable.

Formada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, la banda se ha consolidado como una de las más influyentes del pop latino desde su debut en 2003. Con más de dos décadas de trayectoria, han construido una sólida base de seguidores gracias a su estilo romántico, letras emocionales y un sonido que marcó a distintas generaciones.

La última vez que Reik visitó Lima fue en febrero de 2024, durante la tercera edición del festival Amor bajo las estrellas, donde compartieron escenario con Sin Bandera, Río Roma y el peruano Ezio Oliva. Ahora se preparan para regresar, dos años después, y revivir junto a su público éxitos como Noviembre sin ti, Creo en ti, Ya me enteré, Yo quisiera, entre muchos otros.

Reik en LimaFuente: Instagram: @reikmx

¿Cuándo y dónde será el concierto de Reik en Lima?

Reik ofrecerá un único concierto en Lima el 14 de mayo de 2026 en Costa 21. Esta presentación forma parte de su Tour 2026, una gira que los llevará por varios países donde su música ha sido celebrada desde sus inicios.

Reik en LimaFuente: Instagram: @reikmx

Entradas para ver a Reik en Lima

La preventa de entradas se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre, desde las 10 a.m., con un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket.

Reik en LimaFuente: Instagram: @reikmx

¿Quiénes son Reik?

Reik es una banda de pop latino, pop rock y balada romántica originaria de México. Su formación incluye a Jesús Navarro (vocalista), Julio Ramírez (guitarra y coros) y Gilberto 'Bibi' Marín (bajo y coros). Su álbum debut, Reik (2005), tuvo un impacto inmediato en la escena musical latinoamericana, con sencillos como Yo quisiera y Noviembre sin ti.

A lo largo de sus dos décadas de trayectoria, la banda ha publicado álbumes como Secuencia (2006), Película (2011), Des/Amor (2016), Ahora (2019) y Panorama (2024), además de obtener reconocimientos como el Latin Grammy que ganaron en 2019 por Un Día Más. En estos años también han sumado exitosas colaboraciones con artistas como Maluma (Amigos con derechos), Nicky Jam (Ya me enteré) y María Becerra (Los Tragos).

