Ricardo Arjona regresa a Perú: así será su primer concierto en el Estadio Nacional

El cantautor ofrecerá un concierto único en junio de 2026 como parte de su gira mundial Lo que el Seco no dijo. La preventa inicia este 27 de noviembre y Radio Corazón es la emisora oficial.

Ricardo Arjona, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas, llegará por primera vez al Estadio Nacional como parte de su gira mundial Lo que el Seco no dijo. El tour, presentado en Perú con el auspicio de Radio Corazón, marca el regreso del cantautor a los escenarios con la propuesta más ambiciosa de su carrera.

Arjona inició esta nueva etapa en su natal Guatemala, donde ya suma 23 conciertos completamente agotados. El recorrido lo llevará además por Estados Unidos, Sudamérica y Europa en un formato que él mismo describe como una “residencia artística” más que una gira tradicional. Para ello, ha diseñado una puesta en escena minimalista e íntima, pensada para resaltar las historias detrás de sus canciones.

La productora Masterlive Perú adelantó que el espectáculo incluirá nuevas versiones de clásicos como Historia de un taxi y Fuiste tú, además de canciones del álbum Seco, estrenado en enero de este año. Sobre el escenario lo acompañará un equipo internacional de músicos y colaboradores, superando las 12 personas solo entre banda, producción y management.

La última vez que Ricardo Arjona se presentó en Lima fue en septiembre de 2022, cuando llegó con su gira 'Blanco y Negro' al Jockey Club del Perú.Fuente: Masterlive Perú

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Lima?

El artista guatemalteco ofrecerá un único concierto en Lima el 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Lo que el Seco no dijo.

Las entradas para su próximo concierto saldrán a la venta en preventa el 28 y 29 de noviembre.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

Entradas para ver a Ricardo Arjona en Lima

La productora confirmó que la preventa arrancará el 28 y 29 de noviembre, a partir de las 10 a.m., y que quienes paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15% a través de Teleticket. Un día antes, el 27 de noviembre, los seguidores más fieles tendrán un acceso adelantado desde la web Mundo Arjona.

Estos son los precios:

Preventa Interbank

Platinum Central Numerado: S/540

S/540 Platinum Lateral Numerado: S/440

S/440 Occidente 1 Numerado: S/440

S/440 Oriente 1 Numerado: S/440

S/440 VIP Numerado: S/395

S/395 Occidente 2 Numerado: S/395

S/395 Oriente 2 Numerado: S/395

S/395 Preferencial: S/240

S/240 Tribuna Norte: S/165

Precio regular

Platinum Central Numerado: S/598

S/598 Platinum Lateral Numerado: S/497

S/497 Occidente 1 Numerado: S/495

S/495 Oriente 1 Numerado: S/495

S/495 VIP Numerado: S/465

S/465 Occidente 2 Numerado: S/465

S/465 Oriente 2 Numerado: S/465

S/465 Preferencial: S/283

S/283 Tribuna Norte: S/195

Ricardo Arjona interpretará nuevas versiones de clásicos como 'Historia de un taxi' y 'Fuiste tú', además de canciones de su más reciente álbum 'Seco'.Fuente: Instagram: @ricardoarjona

¿Cuántas veces ha venido Ricardo Arjona a Perú?

La relación de Ricardo Arjona con el público peruano se ha construido a lo largo de cuatro décadas y varias visitas. Su parada más reciente fue en 2022, cuando el tour Blanco y Negro lo llevó a presentarse en septiembre en La Pelouse del Jockey Club, un concierto que reafirmó el cariño mutuo entre el artista y Lima.

Sin embargo, su historia con el país empezó mucho antes. En 2007 pisó por primera vez suelo peruano con la Gira Adentro, y desde entonces ha regresado en momentos clave de su carrera: en 2010 con la Gira 5to Piso, en 2012 con el multitudinario Metamorfosis World Tour, y nuevamente en 2018 con el espectáculo Circo Soledad.

Ahora, con Lo que el Seco no dijo, Arjona propone un reencuentro distinto: más íntimo, más reflexivo y profundamente conectado con su identidad artística. Es un capítulo que él mismo describe como un diálogo entre su pasado y su presente, y que en Lima toma un significado especial.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis