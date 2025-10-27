Kygo en Lima: el DJ noruego regresa para encender el verano con su gira mundial

El DJ, productor y músico noruego Kygo vuelve a Lima después de tres años para hacer vibrar el verano con un espectáculo imperdible. La cita será el 14 de marzo de 2026 en Costa 21, como parte de su gira mundial tras el lanzamiento de su más reciente álbum, KYGO.

Kygo se presentó por última vez en Lima en noviembre de 2022, cuando ofreció un show en el Arena Perú con la participación especial de Frank Walker. Ahora, promete una experiencia completamente renovada con un set cargado de visuales, luces y nuevos himnos electrónicos.

El artista noruego se presentó por última vez en Lima en noviembre de 2022, cuando ofreció un vibrante show en el Arena Perú.Fuente: Instagram: @kygomusic

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Kygo en Lima?

La preventa de entradas se realizará los días 30 y 31 de octubre desde las 10 a. m., con un 15% de descuento para quienes compren con tarjetas Interbank a través de Teleticket. Luego se abrirá la venta general. Este concierto es auspiciado por Studio92.

En 2026, Kygo regresará para presentarse el 14 de marzo en Costa 21, en un concierto auspiciado por Studio92.Fuente: Instagram: @kygomusic

Fechas confirmadas de Kygo en Latinoamérica

13 de marzo – Lollapalooza Argentina 2026 – Buenos Aires, Argentina

13 de marzo – Lollapalooza Chile 2026 – Santiago, Chile

14 de marzo – Costa 21 – Lima, Perú

20 de marzo – Lollapalooza Brasil 2026 – São Paulo, Brasil

20 de marzo – Estéreo Picnic 2026 – Bogotá, Colombia



Como parte de su gira por Latinoamérica, Kygo también se presentará en Argentina, Chile, Brasil y Colombia.Fuente: Instagram: @kygomusic

¿Quién es Kygo?

Considerado uno de los nombres más influyentes de la música electrónica contemporánea, Kygo, cuyo nombre real es Kyrre Gørvell-Dahll, revolucionó el género tropical house con su estilo melódico y emocional. Desde su debut en 2013, ha acumulado más de 23 mil millones de reproducciones globales, consolidándose como uno de los productores más exitosos del planeta.

Entre sus mayores éxitos destacan It Ain’t Me (junto a Selena Gomez), con más de 2.9 mil millones de reproducciones, y Higher Love (con la voz de Whitney Houston), que superó los 1.4 mil millones de streams y alcanzó el #1 en la radio dance mundial.

Su álbum Golden Hour (2020) incluyó temas como Like It Is (con Zara Larsson y Tyga), Lose Somebody (con OneRepublic) y I’ll Wait (con Sasha Alex Sloan), sumando más de 2.6 mil millones de reproducciones.

En 2024, lanzó su esperado quinto disco, KYGO, con canciones como Whatever (junto a Ava Max), que debutó en el puesto #2 del Billboard Top Dance/Electronic Albums, confirmando su lugar como una verdadera superestrella global.

