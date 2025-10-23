¡En tiempo récord! Soda Stereo confirma segundo concierto en Lima tras agotar entradas del primero

¡Soda Stereo vuelve al Perú después de 19 años y el furor ha sido inmediato! En poco más de tres horas, las entradas para su concierto en Lima se agotaron por completo, lo que llevó a la banda argentina a confirmar una segunda presentación para alegría de sus seguidores peruanos. Ambos conciertos son auspiciados por Radio Oxígeno. Al show anunciado para el viernes 22 de mayo de 2026, se suma ahora una nueva fecha: sábado 23 de mayo, también en Arena 1 de la Costa Verde, uno de los recintos más importantes de la capital. El espectáculo reunirá a Charly Alberti y Zeta Bosio, miembros originales de Soda Stereo, en una experiencia que combina música en vivo y tecnología para revivir la presencia del recordado Gustavo Cerati. La gira promete ser una celebración de la historia y legado de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

Las entradas para la segunda fecha La preventa de entradas para el concierto de Soda Stereo en Lima, programado para el sábado 23 de mayo de 2026 —el segundo que ofrecerán en la ciudad—, comenzará el miércoles 23 de octubre a las 4:30 p. m. a través de Joinnus. Los fans que compren durante esta etapa podrán acceder a un 15% de descuento exclusivo con tarjetas Interbank. Una vez agotado el stock, se habilitará la venta general sin descuento.

Fechas confirmadas de la gira Soda Stereo Ecos

21 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

22 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

26 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

27 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

6 de abril – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

22 y 23 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú

4 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

10 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

11 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

14 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

15 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

Un reencuentro histórico

Soda Stereo y Perú tienen una relación de larga data. Su primera visita (Nada personal) fue en 1986, cuando se presentaron en el Coliseo Amauta de Lima y en el Coliseo Cerrado de Arequipa. Un año después, la gira Signos los llevó por Lima, Ica, Trujillo, Chiclayo y Piura, y parte de ese recorrido quedó inmortalizado en el álbum en vivo Ruido blanco (1987), cuya portada muestra las líneas de Nazca.

En 1995, la banda regresó para presentar Sueño Stereo, su último disco de estudio, con conciertos en la Universidad de Lima y el Estadio Melgar de Arequipa. Más tarde, en 2007, el trío se reencontró con su público peruano en la gira Me verás volver, con dos noches inolvidables en el Estadio Nacional.

El legado de Soda volvió en 2017 con Sép7imo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en su música, y luego en 2020, cuando Zeta y Charly ofrecieron el show Gracias Totales – Soda Stereo, junto a artistas invitados como Julieta Venegas, Rubén Albarrán, Draco Rosa y Mon Laferte.

Desde la partida de Cerati en 2014, Bosio y Alberti han mantenido viva la llama de la banda. “La historia dice que Zeta y yo tendremos que ser los guardianes de nuestra música”, dijo Charly a la revista Rolling Stone en 2022. Ecos parece ser la materialización de esa promesa.

