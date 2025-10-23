Morat anuncia concierto único en Perú como parte de su gira ‘Asuntos pendientes’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ha pasado un año desde su última visita al Perú y Morat vuelve a cumplirle a su público. La popular banda colombiana confirmó su regreso al país con una fecha especial en Arequipa, ciudad donde se reencontrará con sus fans tres años después de su última presentación.

El anuncio se hizo oficial la mañana del jueves y de inmediato encendió las redes sociales. Este esperado concierto, auspiciado por Studio92, forma parte de la gira internacional Asuntos pendientes Tour y promete ser uno de los eventos musicales más grandes del 2025 en el sur del país.

“Nuestros fans peruanos siempre han sido increíbles. Cada vez que tocamos en el país, sentimos una energía única. Arequipa será muy especial para nosotros; tenemos muchos asuntos pendientes con ustedes y no podemos esperar para compartir esta noche”, expresó la banda en un comunicado compartido a la prensa.

Morat está integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, cuatro amigos que formaron la banda en Bogotá.Fuente: Instagram: @morat

El regreso de Morat al Perú

Morat no pisa suelo peruano desde octubre de 2024, cuando ofreció un concierto histórico en el Estadio Nacional ante más de 45 mil personas. Aquella noche, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas repasaron sus mayores éxitos durante dos horas de pura emoción, consolidando su conexión con el público peruano.

Ahora, los colombianos regresan con un show completamente renovado. El concierto se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa, y será su única presentación en el Perú durante este nuevo tramo de la gira.

Entre los mayores éxitos de Morat destacan 'Cuando nadie ve', 'Cómo te atreves' y 'No se va', himnos del pop latino actual.Fuente: Instagram: @morat

Entradas para Morat en Arequipa

La preventa exclusiva de entradas para ver a Morat en Arequipa se realizará los días 28 y 29 de octubre a través de Teleticket, con un 15% de descuento para clientes Interbank. Finalizada la preventa, se abrirá la venta general para todos los medios de pago.

Fechas confirmadas del Asuntos pendientes tour

23 de octubre – Auditorio Benito Juárez – Guadalajara, Jalisco, México – Agotado

25 de octubre – Kaseya Center – Miami, EE. UU.

1 de noviembre – Estadio La Independencia – Tunja, Colombia

8 de noviembre – Campo de Fútbol de Adeje – Tenerife, España

16 de noviembre – Estadio Mobil Park – Tijuana, México

27 de noviembre – Estadio de Béisbol "Hermanos Serdán" – Puebla, México

5 de diciembre - Jardín de la Cerveza - Arequipa, Perú

13 de diciembre – Coliseo de Puerto Rico – San Juan, Puerto Rico

La banda regresará a Perú tras presentarse en Colombia, España y México como parte de su gira internacional 'Asuntos pendientes tour'.Fuente: Instagram: @morat

Morat, el fenómeno del pop latino

Este año ha sido clave para la banda. Además de su extensa gira internacional, Morat está nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por su disco Ya es mañana, premio que se entregará el 13 de noviembre en Nevada.

Formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, el grupo ha conquistado al público iberoamericano con su mezcla de folk, pop y letras cargadas de emoción.

Con éxitos como Cómo te atreves, Besos en guerra, Amor con hielo, Cuando nadie ve y 506, Morat se ha convertido en la voz de una generación que busca autenticidad y conexión a través de la música.

