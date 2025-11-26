Últimas Noticias
Festival Los Reyes del Flow llega a Piura: todo sobre la primera edición del evento urbano en el norte

Los Reyes del Flow – Piura Edition busca consolidarse como uno de los festivales urbanos más importantes del norte del país.
| Fuente: Instagram: @losreyesdelflowfest
Renzo Napa

Renzo Napa

·

El festival urbano Los Reyes del Flow – Piura Edition se realizará el 29 de noviembre en la Asociación Caballos de Paso – Piura. Este concierto es auspiciado por Radio La Zona.

Piura será escenario de uno de los eventos urbanos más importantes del año. Este 29 de noviembre, la ciudad recibirá por primera vez el festival Los Reyes del Flow, un espectáculo que reunirá a destacados artistas internacionales y nacionales del género urbano en un solo escenario.

Tras una primera edición inolvidable en Lima en 2022, el festival regresa recargado y se expande hacia el norte del país con una propuesta que celebra el reguetón, el trap y el perreo clásico. Esta nueva edición promete una noche de música, baile y energía que busca consolidarse como un referente del entretenimiento urbano en la región.

Artistas confirmados para Los Reyes del Flow – Piura Edition

El cartel de artistas incluye a Noriel, Dálmata, Maisak, Brokix y Emil. La noche contará también con invitados especiales como Diealis, uno de los streamers más populares del momento; además de DJ Carpio, reconocido por encender las mejores fiestas urbanas. Representando a Piura estará DJ Rafael Paredes, conocido por su presencia en los eventos más importantes de la ciudad.

Entradas para Los Reyes del Flow – Piura Edition

Las entradas están disponibles en Joinnus y en Yape Entradas, con una promoción especial del 50% de descuento hasta agotar stock.

Estos son los precios:

  • Box 4K: S/ 4 730
  • Box Pasarella: S/ 3 700
  • Box Se Me Olvida: S/ 2 900
  • Box Sueños Perdidos: S/ 1 900
  • Full Access: S/ 370
  • Stand Up: S/ 190
  • VIP: S/ 106
  • General: S/ 53

Entendí esa referencia

EER+ 11 THE BATMAN Lucía y Laura adivinan el futuro de Robert Pattinson

Nunca es tarde para hablar del hombre murciélago (entendí esa referencia). Lucía y Laura conversan sobre The Batman, su obsesión por el antihéroe más popular y qué puede pasar con esta nueva versión independiente del superhéroe de DC Comics.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Los Reyes el Flow Conciertos 2025

