Festival Los Reyes del Flow llega a Piura: todo sobre la primera edición del evento urbano en el norte

Piura será escenario de uno de los eventos urbanos más importantes del año. Este 29 de noviembre, la ciudad recibirá por primera vez el festival Los Reyes del Flow, un espectáculo que reunirá a destacados artistas internacionales y nacionales del género urbano en un solo escenario.

Tras una primera edición inolvidable en Lima en 2022, el festival regresa recargado y se expande hacia el norte del país con una propuesta que celebra el reguetón, el trap y el perreo clásico. Esta nueva edición promete una noche de música, baile y energía que busca consolidarse como un referente del entretenimiento urbano en la región.

Artistas confirmados para Los Reyes del Flow – Piura Edition

El cartel de artistas incluye a Noriel, Dálmata, Maisak, Brokix y Emil. La noche contará también con invitados especiales como Diealis, uno de los streamers más populares del momento; además de DJ Carpio, reconocido por encender las mejores fiestas urbanas. Representando a Piura estará DJ Rafael Paredes, conocido por su presencia en los eventos más importantes de la ciudad.

Entradas para Los Reyes del Flow – Piura Edition

Las entradas están disponibles en Joinnus y en Yape Entradas, con una promoción especial del 50% de descuento hasta agotar stock.

Estos son los precios:

Box 4K: S/ 4 730

S/ 4 730 Box Pasarella: S/ 3 700

S/ 3 700 Box Se Me Olvida: S/ 2 900

S/ 2 900 Box Sueños Perdidos: S/ 1 900

S/ 1 900 Full Access: S/ 370

S/ 370 Stand Up: S/ 190

S/ 190 VIP: S/ 106

S/ 106 General: S/ 53

