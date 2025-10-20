Limp Bizkit en Lima: banda continuará con su gira mundial en memoria de Sam Rivers

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Limp Bizkit estará en Lima. La productora Masterlive Perú ratificó el concierto de la famosa banda de nu metal el próximo 9 de diciembre en Costa 21, en el distrito de San Miguel, como parte de su gira mundial Loserville Tour. Esto, luego de la sorpresiva muerte del bajista y fundador del grupo, Sam Rivers.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la productora, encargada del evento, señaló este lunes que Limp Bizkit decidió "seguir adelante con su gira mundial" por lo que regresará a la capital peruana para su esperado show con sus temas: Rollin”, My Generation, Nookie, My Way, entre otros.

"La banda ha decidido seguir adelante con su gira mundial, honrando la memoria y el legado musical de Sam Rivers. Su espíritu seguirá presente en cada escenario", sostuvo Masterlive Perú en un nuevo post donde se promociona el concierto.

Es así como, gracias al auspicio de Studio92, Limp Bizkit volverá a nuestro país con sus integrantes Fred Durst, Wes Borland, John Otto, y DJ Lethal. Hasta el momento, la banda no informó quien estará en reemplazo de Sam Rivers en el bajo.

La productora Masterlive Perú ratificó el concierto de Limp Bizkit el 9 de diciembre en Costa 21.Fuente: Instagram (masterliveperu)

Líder de Limp Bizkit se quiebra al despedirse de Sam Rivers

Fred Durst, vocalista y líder de Limp Bizkit, tuvo unas emotivas palabras hacia su amigo Sam Rivers, bajista y fundador de la banda de nu metal que falleció el último sábado 18 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram, Durst destacó el talento de Sam Rivers en el escenario y cómo su destreza con el bajo ayudó a Limp Bizkit a mantener su sonido característico que le permitió lanzar exitosos discos y llenas diversos estadios.

“Sam Rivers, la leyenda, verdaderamente una persona tan talentosa, increíblemente dulce y maravillosa (…) Es tan trágico que no esté aquí ahora mismo. He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente”, exclamó el músico claramente afectado.

Del mismo modo, recordó la primera vez que vio tocar a Sam Rivers y mencionó que quedó “impresionado” con su dominio para el bajo.

"Vi a Sam en el escenario, matándola en el bajo, y pensé: este tipo es increíble. Todo desapareció, solo podía oír su don (…) Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘Estoy dentro, ¡Hagámoslo! Y así empezó todo”, sostuvo.

Para el cantante, Rivers tenía “esa capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado”. “Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, acotó.

“Compartíamos el amor por el grunge, por bandas como Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots. Estábamos en la misma sintonía. Su música y su don seguirán dando. Lo amo muchísimo”, agregó.

Fred Durst dedicó un emotivo video a Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit. | Fuente: Instagram (freddurst)

¿Quién fue Sam Rivers?

Sam Rivers formó parte de Limp Bizkit desde sus inicios en la década de 1990 y contribuyó a definir el sonido característico de la banda, que combina elementos de rock alternativo, metal y rap.

Entre sus discos más reconocidos se encuentran Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), con los que alcanzaron fama internacional.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Sam Rivers?

Según un comunicado de la familia, difundido por medios internacional, Sam Rivers falleció luego de una larga lucha contra el cáncer, una enfermedad que fue deteriorando su salud y que fue enfrentando a pesar de las presentaciones con la banda de nu metal Limp Bizkit.

En ese sentido, la familia resaltó que el músico se mantuvo en silencio para no preocupar a sus fans y que pereció rodeado de sus seres más queridos.