Imagine Dragons en Lima: setlist, horarios y todo sobre su esperado concierto en el estadio San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Imagine Dragons llegará al Perú por primera vez para un memorable concierto en el Estadio San Marcos. | Fuente: Instagram (livenationperu)

Imagine Dragons estará en Lima. Gracias al auspicio de Studio92, del GRUPORPP, la reconocida banda de pop rock estadounidense llegará por primera vez a nuestro país con el fin de realizar un show inolvidable este domingo 19 de octubre en el estadio San Marcos, en el Cercado de Lima.

En efecto, el grupo, fundado en Las Vegas el 2010, estarán en Perú para tocar sus clásicos temas, como Radioactive, Believer, Demons, Thunder, Bones, Take Me to the Beach, Nice to Meet You, Natural, Walking the Wire, Eyes Closed, Don’t Forget Me, entre otros.

El grupo estadounidense ganó reconocimiento mundial con el lanzamiento de su álbum de estudio debut Night Visions el 2012 con su canción It’s Time. Al año siguiente, su tema Year In Rock ganó una gran popularidad. La revista Rolling Stone llamó su canción Radioactive como “el mayor éxito de rock del año”.

Ahora, Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee —integrantes actuales de la banda— están de gira con el Loom World Tour, que los llevará a presentarse en Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires y tres ciudades de Brasil.

A continuación, revisa todo sobre el esperado concierto de la banda Imagine Dragons en el estadio de San Marcos, en Lima.

Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee integran la banda estadounidense Imagine Dragons. | Fuente: Instagram (imaginedragons)

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Imagine Dragons en Lima?

El concierto de Imagine Dragons en Lima, con el auspicio de Studio92, se llevará a cabo este domingo 19 de octubre en el estadio de San Marcos, ubicado entre las avenidas Venezuela, Colonial y Universitaria.

Horarios para el concierto de Imagine Dragons en Lima

Live Nation Perú, empresa organizadora del concierto de Imagine Dragons en Lima, confirmó en sus redes sociales que las puertas estadio de San Marcos abrirán a las 4.00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 8.00 p. m. y finalizará alrededor de las 10.30 p. m.

¿Cuáles son las fechas del Imagine Dragons Loom World Tour en Latinoamérica?

17 de octubre . Bogotá, Colombia. Lugar: Vive Claro.



. Bogotá, Colombia. Vive Claro. 19 de octubre . Lima, Perú. Lugar: Estadio San Marcos.



. Lima, Perú. Estadio San Marcos. 21 de octubre . Santiago, Chile. Lugar: Estadio Monumental.



. Santiago, Chile. Estadio Monumental. 23 de octubre . Buenos Aires, Argentina. Lugar: Hipódromo de San Isidro.



. Buenos Aires, Argentina. Hipódromo de San Isidro. 26 de octubre . Belo Horizonte, Brasil. Lugar: Estadio Mineirao.



. Belo Horizonte, Brasil. Estadio Mineirao. 29 de octubre . Brasilia, Brasil. Lugar: Estadio Mane Garrincha



. Brasilia, Brasil. Estadio Mane Garrincha 31 de octubre. São Paulo, Brasil. Lugar: Estadio Morumbis.

Rutas de acceso para el concierto de Imagine Dragons en el Estadio San Marcos este 19 de octubre.Fuente: Instagram (livenationperu)

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Imagine Dragons en Lima?

Este es el posible setlist del concierto de Imagine Dragons en el estadio San Marcos con una selección de sus grandes éxitos que marcaron su carrera musical.

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Shots

Whatever It Takes

I’m So Sorry

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Believer



Rutas de acceso para el concierto de Imagine Dragons en Lima

Puerta 1. Estadio de San Marcos

Ingreso por la avenida Venezuela. Sectores: Cancha 1, Pit derecho e izquierdo y Vip packs.

Puerta 5 y 6. Estadio de San Marcos.

Ingreso por la avenida Colonial y avenida Amezaga. Sectores: Cancha 2, Occidente, Tribuna Norte y Oriente.

Recomendaciones para el concierto de Imagine Dragons en Lima

Asistir al concierto en taxi.



Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.



Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.



Habrá seguridad privada y servicio médico.



Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.



Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.



Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.



Objetos prohibidos en el concierto de Imagine Dragons en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.



Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.



Alimentos y bebidas.



Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).



Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.



Accesorios con púas.



Punteros láser o led. iPads o drones.



Artefactos pirotécnicos.



Selfie sticks, trípodes y similares.



Cualquier objeto potencialmente peligroso.



Carteles y banderolas de gran tamaño.



Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.



Sillas plegables.



Sustancias psicotrópicas (drogas).

¿Cuáles son los precios de entradas para el concierto de Imagine Dragons en Lima?

De acuerdo con la página de Ticketmaster, aún quedan entradas generales para el concierto de Imagine Dragons en Lima

Tarifa regular

Pit derecho . S/977.50.



. S/977.50. Cancha 1 derecha . S/448.50.



. S/448.50. Cancha 1 izquierda . S/448.50.



. S/448.50. Cancha 2 . S/241.50.



. S/241.50. Oriente . S/414.



. S/414. Occidente. S/414.

(*) Las zonas Pit no aplican descuento BBVA. Los precios incluyen comisión por servicio y están sujetos a stock.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Imagine Dragons en Lima en Lima?

Ingresa a Ticketmaster: Visita la página web de Ticketmaster.

Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.

Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster.

Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Ticketmaster y busca el concierto de Imagine Dragons en Lima.

Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios.

Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.

Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

¿Quiénes son Imagine Dragons?

Originarios de Las Vegas, Imagine Dragons se ha consolidado como una de las bandas de pop rock más influyentes del mundo, reconocida por llenar estadios, componer himnos poderosos y romper récords.

Debutaron en 2012 con el disco Night Visions, del que salieron sus éxitos Demons y, por supuesto, Radioactive, la segunda canción con más semanas dentro del Billboard Hot 100 en la historia, con un total de 87 semanas.

Integrada por Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee, la banda cuenta con múltiples certificaciones de diamante y ha reafirmado su estatus como un ícono indiscutible del género, asegurando un lugar entre los grandes del rock contemporáneo.