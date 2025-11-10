Los Fabulosos Cadillacs en Lima: concierto se reprograma para marzo de 2026 por motivos de seguridad

La banda argentina pospuso su presentación en Lima por motivos de seguridad. El show, que forma parte de su gira por los 40 años de trayectoria, ya tiene nueva fecha.

Primero fue Morrissey y ahora Los Fabulosos Cadillacs. La productora a cargo del concierto de la emblemática banda argentina en Lima anunció este lunes que el evento, inicialmente previsto para el 13 de noviembre de 2025 en Costa 21 (San Miguel), será reprogramado para marzo de 2026.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Iguana Producciones Perú informó que “debido a la coyuntura que atraviesa Lima Metropolitana y el Callao”, se tomó la decisión de mover la fecha y lugar del concierto, que forma parte de la gira con la que los Cadillacs celebran cuatro décadas de música.

¿Por qué postergan el concierto?

“La decisión de posponer la fecha responde a factores que escapan al control directo de la banda y de la producción local. Esta medida se adopta para priorizar la seguridad del público, del artista y del equipo técnico, con el propósito de garantizar el más alto estándar de calidad y seguridad que un espectáculo de esta magnitud merece”, detalla el comunicado.

La productora también informó que los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para la nueva presentación, sin necesidad de realizar ningún cambio, por lo que se recomienda al público conservar sus entradas.

Asimismo, quienes no puedan o no deseen asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de los canales oficiales de Iguana Producciones y Teleticket. En los próximos días se anunciarán los detalles del procedimiento y los plazos correspondientes.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima?

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima, parte de su gira de 40 años de carrera, se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Arena Monumental.

