A menos de una semana de poner a la venta las entradas, Megadeth ya logró tres sold-outs en su gira por Latinoamérica

El metal, más vivo que nunca. La legendaria banda Megadeth ya ha logrado tres sold-outs en Latinoamérica, a menos de una semana de poner a la venta las entradas.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación de thrash metal informó que se agotaron todos los tickets puestos a la venta para sus presentaciones en Colombia, Brasil y Chile.

Por ello, la banda ha agregado fechas adiciones en Bogotá y Santiago de Chile; no descartándose más añadidos, aunque esto dependerá del ritmo con se vendan las entradas.

Cabe recordar que el tramo latinoamericano de la gira mundial This Was Our Life incluirá una escala en Perú: el 23 de abril de 2026, Megadeth se presentará en Costa 21 de Lima.

Esta será la primera escala de su paso por Latinoamérica, ya que posteriormente la banda tiene pactados recitales en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México.



Bogotá Colombia, São Paulo Brazil and Santiago Chile shows are sold out! Additional shows have been added for Bogotá and Santiago. Visit https://t.co/B2L1a3NdBZ for tickets and VIP. pic.twitter.com/lm0tPn0UcH — Megadeth (@Megadeth) November 8, 2025

Gira de despedida de Megadeth

Como se recuerda, Megadeth anunció que a inicios del 2026 lanzará su último disco en estudio, tras lo cual emprenderá su gira mundial de despedida This Was Our Life.



Dave Mustaine, vocalista e histórico líder de Megadeth, explicó en un pronunciamiento que decidió poner fin a la banda, para poder despedirse “por sus propios términos”.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. Y la mayoría no puede despedirse por sus propios medios, en la cima, y en eso estoy ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, refirió, según reporta el portal Kerrang!.

“Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para decirles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida”, sentenció.