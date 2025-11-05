Morrissey vuelve a cancelar su concierto en Lima y toda la gira por Latinoamérica por "agotamiento extremo"

El cantante británico suspendió todas sus presentaciones en la región, incluido el show que tenía previsto para el 20 de noviembre en Lima. Move Concerts Perú confirmó que el motivo es "agotamiento extremo del artista".

Morrissey volvió a cancelar una serie de conciertos en Latinoamérica. Luego de suspender las fechas que tenía programadas en México, el artista decidió cancelar la totalidad de su gira en la región, incluido el show que iba a ofrecer el jueves 20 de noviembre en el Arena 1 de Lima.

¿Por qué canceló la gira?

La empresa Move Concerts Perú, encargada de la producción del evento en Lima, compartió la tarde del miércoles un comunicado oficial en redes sociales: “Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 20 de noviembre en Arena 1 en Lima”.

La promotora aclaró que la decisión es ajena a la producción local, y detalló el proceso de devolución de entradas para los fanáticos peruanos: “Si realizaste tu compra a través de www.ticketmaster.pe, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus entradas, dentro de los 15 días hábiles establecidos en la normativa”.

Además, precisaron que: “Si realizaste tu compra de manera presencial, acércate con tus tickets físicos a los Centros de Experiencia Ticketmaster para que te ayuden con el proceso de devolución desde el 18 de noviembre. Ante cualquier duda o consulta, puedes comunicarte al Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster”.

En breve más información...

