Maná en Lima: La noche en que el Estadio San Marcos rugió con los ídolos del rock latino [CRÓNICA]

Maná trajo su gira ' México lindo y querido' a Lima. | Fuente: Bizarro Live Perú

El último miércoles, una multitud entusiasta llenó el Estadio San Marcos para presenciar el regreso de una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español. Después de seis años desde su última presentación en 2018, los mexicanos de Maná se reencontraron con el público peruano en una noche que atrajo a más de 30 mil seguidores.



Desde horas antes del espectáculo, el ambiente festivo se palpaba en los alrededores del estadio con la llegada de los fans. Una procesión de camisetas con el nombre de la banda, junto con los distintivos sombreros de charro y las coloridas flores de cempasúchil, mostraban la devoción por una banda que ha sido parte de la vida de muchos durante casi cuatro décadas.



A las 9:20 p.m., los gritos de emoción anunciaron la llegada de Fher Olvera y sus compañeros al escenario. A pesar del paso del tiempo, Olvera, ataviado con unos pantalones oscuros, una camiseta negra adornada con un cráneo brillante y una camisa satinada del mismo color, demostró una energía incansable y una voz potente que resonaba como el rugido de un león maduro.

Un repaso por sus grandes éxitos

Fue más que solo un concierto; fue una celebración en la que estábamos invitados a cantar, saltar y gritar con temas como Manda una señal, De pies a cabeza, Corazón espinado y Labios compartidos. Fher Olvera, la voz emblemática de Maná, tomó unos minutos para reconocer el papel fundamental que Perú ha tenido en el éxito de la banda en toda Latinoamérica. asegurando que la noche estaría llena de energía, tal como suelen decir los mexicanos, "de poca madre". Y ciertamente, cumplió con creces su promesa.



Maná ofreció un recorrido por algunos de sus álbumes más celebrados, desde Falta amor (1990) y ¿Dónde jugarán los niños? (1992) hasta Sueños líquidos (1997), Revolución de amor (2002) y Amar es compartir (2006). Con una puesta en escena sencilla pero potente, cuatro pantallas permitieron seguir cada movimiento del cuarteto mientras interpretaban clásicos como ¿Dónde jugarán los niños?, Vivir sin aire, Mariposa traicionera, Se me olvidó otra vez y Oye mi amor, que intercalaron con el emblemático Get Up, Stand Up de Bob Marley.



Álex El Animal González tomó el protagonismo para interpretar Como un perro enloquecido y ofrecer un espectacular solo de batería que generó una ovación ensordecedora. Desde una plataforma en el centro del estadio, Fher preguntó a la audiencia: "¿Qué quieren que cantemos?" y continuaron con éxitos como Te solté la rienda, Te lloré un río y El reloj cucú. La banda también interpretó Eres mi religión, junto a una joven médico que confesó haber dejado su guardia para asistir al concierto.

"Muchas gracias, Perú"

Durante las dos horas de concierto, el público peruano se entregó por completo, y Maná respondió con una energía arrolladora. La banda demostró una vez más su habilidad para conectar con su audiencia, mostrándose cercana y cariñosa con sus seguidores, lo que creó un ambiente de fiesta y camaradería inigualable.



La noche continuó con temas como Me vale, donde González volvió a destacar con su virtuosismo en la batería, seguido de En el muelle de San Blas, Clavado en un bar y Rayando el sol, esta última recibida con gran emoción. "Gracias, Perú. Gracias por el amor, gracias por el cariño. Muchas gracias, Perú", expresó Fher junto a Juan, Alex y Sergio al despedirse.



En definitiva, el concierto de Maná en Lima fue una velada cargada de nostalgia y emociones. A pesar de que el repertorio fue más breve que en otras paradas de la gira México lindo y querido, la banda reafirmó su posición como una de las agrupaciones más destacadas del rock latinoamericano, mostrando que su música sigue siendo tan relevante como siempre.

Fher Olvera, vocalista de Maná.Fuente: ANDINA/Jhonel Rodríguez

Álex González, baterista de Maná.Fuente: ANDINA/Jhonel Rodríguez

Maná regresó a Lima tras seis años de su último concierto.Fuente: ANDINA/Jhonel Rodríguez

Setlist Tour México lindo y querido 2024 Lima

Manda una señal De pies a cabeza Corazón espinado (Santana cover) Labios compartidos ¿Dónde jugarán los niños? Vivir sin aire Mariposa traicionera Se me olvidó otra vez (Juan Gabriel cover) Oye mi amor / Get Up, Stand Up Como un perro enloquecido Drum solo Te solté la rienda (José Alfredo Jiménez cover) El lloré un río El reloj cucú Eres mi religión Me vale En el muelle de San Blas Clavado en un bar Rayando el sol

Maná ofreció un concierto el último miércoles en el Estadio San Marcos.Fuente: Bizarro Live Perú

Desde la tarde, cientos de fanáticos se congregaron para escuchar a Maná en vivo.Fuente: Bizarro Live Perú

El concierto fue motivo para que los fans luzcan camisetas y otras prendas con el nombre de la banda.Fuente: Bizarro Live Perú

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis