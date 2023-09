Amy Winehouse cumpliría hoy 40 años: su entrada a los récords Guinnes en una noche inolvidable

Amy Winehouse está de cumpleaños este jueves 14 de setiembre de 2023. La cantante británica hubiera cumplido 40 años y sus fanáticos aún la recuerdan como una de las artistas más expresivas de su generación siendo capaz de emocionar a todos en un concierto con su interpretación desgarradora y su potente voz al tomar el micrófono dejando botar todos sus temores y vivencias en las letras de sus canciones.

Amy, quien falleció un 23 de julio de 2011 en su casa en Camden Town, en Londres, producto de “una ingesta no intencionada de alcohol”, entró en la historia de la música en una noche inolvidable donde —mal que bien— recibió cinco premios Grammys convirtiéndose en la primera artista británica que ganaba esa cantidad de premios en una noche y entrando, de manera inmediata, a los récords Guinness en el 2009.

“Amy llegó al mundo un 14 de setiembre, cuatro días después de la fecha indicada. Bromeábamos diciendo que Amy siempre llegaba tarde a todo, incluso a su nacimiento”, expresaron Mitch y Janis, padres de Amy Winehouse en una entrevista en julio dada a The Telegraph al conversar sobre el lanzamiento de ‘In Her Words’, una recopilación de diarios que la propia artista escribió a lo largo de su vida.

Este relato de sus progenitores estaría vinculado a la noche del 10 de febrero de 2008 donde se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Grammys en la que Amy Winehouse no pudo llegar a tiempo (en realidad no asistió presencialmente) pues se le negó el visado por un presunto abuso de narcóticos. Cuando al fin se reconsideró su ingreso, el trámite no llegó a tiempo para que la artista reciba los cinco de seis premios a los que fue nominada.

Amy Winehouse entró a la historia con cinco premios Grammys. | Fuente: Instagram (amywinehouse)

Pese a solo tener sus dos álbumes ‘Frank’ (2003) y ‘Back to Black’ (2006), Amy Winehouse fue capaz de marcar un hito en la historia de la música con su último disco al obtener cinco premios Grammys como grabación del año, canción del año, mejor artista pop femenina (‘Rehab’), mejor artista revelación y mejor álbum de pop (‘Back to Black’).

Los premios recibidos le permitieron a Amy lanzar una edición especial de ‘Back to Black’ en su natal Reino Unido el 2 de marzo de 2008 permitiéndole vender alrededor de 2 millones y medio de copias en su país y entrando en el top 10 de los álbumes más vendidos del siglo XXI.

“No lo sabíamos en ese momento, pero Amy llenaba cuaderno tras cuaderno con listas y dibujos, mapas y planos, que revisa y actualiza constantemente, a menudo trabajando en su dormitorio hasta altas horas de la madrugada”, contaron sus padres demostrando el talento de Amy Winehouse desde muy pequeña.

Otro éxito que marcó a la intérprete de jazz y soul fue ‘Rehab’ que le permitió ganar en la categoría como mejor canción contemporánea y ser nominada a un MTV Erope Music Award en la categoría acto del año.

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011 en su casa en Camden Town, en Londres, por “una ingesta no intencionada de alcohol”. | Fuente: Instagram (amywinehouse)

“Rehab fue escrita tras una conversación con Mitch, probablemente garabateada en un cuaderno. Había llegado a su casa con sus entonces managers, que estaban preocupados por su forma de beber y querían llevarla a un tratamiento profesional. No quiero ir, papá. No tengo 90 días dijo", describen las memorias de la cantante.

Amy Winehouse recibirá homenaje en diciembre

Recientemente se supo que Amy Winehouse Band, banda oficial de Amy Winehouse por varios años antes de su muerte, anunció un concierto especial en memoria de la artista británica para el próximo 22 de diciembre en la sala KOKO en Camden Town, en Londres.

“En diciembre tenemos espectáculos titulares de celebración especial en KOKO Camden 22 de diciembre y Birmingham Town el 21 de diciembre. Con amor Amy”, se lee en la descripción de la publicación del grupo en su Instagram previo a su presentación en el programa ‘This Morning’ de ITV para “honrar lo que habría sido el cumpleaños 40 de Amy Winehouse” este jueves.

Es así como, a pesar de irse a temprana edad y tras ser una mediática figura por sus polémicas con los excesos en drogas y alcohol, Amy Winehouse no deja de sorprender y ser una referente significativa para los nuevos talentos que verán en ella el camino al éxito desbordante.