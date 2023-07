Joey DeMaio, fundador de Manowar: “La pasión que tienen los latinoamericanos por el metal está en otro nivel”

Con más de 40 años de historia, Manowar es, por méritos propios, una de las bandas más influyentes del heavy metal mundial. Los estadounidenses -con más de una decena de álbumes en estudio- han forjado una imagen y una identidad propias, con discos con un sello muy particular.

Este año llegan por primera vez a Perú, para ofrecer -el 14 de septiembre- un concierto en la Explanada San Marcos, un esperado recital por la nutrida comunidad metalera local.

A propósito, RPP Noticias conversó con Joey DeMaio, bajista y fundador de Manowar, quien adelantó sus expectativas de cara al concierto; pero también se abordaron otros tópicos, como la historia de la banda, la escena metalera actual y hasta de la posibilidad de incluir a Perú en un futuro disco en vivo.

Primera vez en Perú. ¿Qué expectativas en torno a tu primer concierto en Lima?

¿Sabes? Tenemos años queriendo venir a Perú. Siempre es emocionante tocar en un país por primera vez. Hemos visto la pasión que tiene la afición peruana, porque durante años han viajado por todo el mundo para vernos. Ahora, finalmente, vamos a ir a verlos y les daremos la verdadera experiencia Manowar que estaban esperando. El concierto va a ser ruidoso, electrizante e inolvidable.

¿Qué habías escuchado acerca de Perú antes de confirmarse el concierto en Lima?, ¿estuvieron aquí antes, tal vez haciendo turismo?

¿Quién no ha oído hablar de la increíblemente rica historia y cultura del Perú? Es tan impresionante. Todavía no hemos tenido la suerte de visitar su país. Por ello, estamos muy emocionados de ir en septiembre y aprender más sobre su increíble país y, por supuesto, su gente.

¿Por qué no llegaron a Perú en sus anteriores giras?

Programar un tour es complejo y depende de muchos factores, incluida la disponibilidad del lugar, las opciones de ruta y la logística. Perú siempre estuvo en nuestro radar, pero las estrellas no se alinearon hasta ahora. Estamos encantados de que esta vez podamos hacerlo realidad.

¿Tendrán una banda telonera?, ¿alguna banda nacional, tal vez?

No. Este show será 100 % Manowar. Eso sí, le deseamos lo mejor a su talento local para que lleguen a la cima, en el Perú y más allá. Las primeras victorias y las batallas que tienen que pelear para llegar allí es algo que nunca olvidarán como banda.



¿Cuán diferente es tocar en Latinoamérica?, ¿tenemos algo especial?

Los ‘manowarriors’ de todo el mundo son increíbles por su lealtad y apoyo. Pero la pasión que tienen los fanáticos latinoamericanos por el metal y por Manowar está en un nivel completamente diferente. En Latinoamérica, lo vives, lo respiras, te corre por las venas; siempre al 100 %. Los ‘manowarriors’ latinoamericanos son geniales.

En su álbum Hell on Wheels, incluyeron una canción grabada en un concierto en Argentina. Wheels of fire, si mal no recuerdo. ¿Habría la posibilidad de hacer lo mismo con Perú en un eventual próximo álbum en vivo?

Así es, lo recuerdas correctamente, fue Wheels of fire. Nos encanta capturar la energía única de nuestros shows en vivo y especialmente los ‘debutantes’ en la historia de Manowar. Definitivamente, estamos planeando grabar audio y video para poder mostrarle al mundo el poder de los ‘manowarriors’ peruanos. Si la multitud trae el fuego, estaremos allí para avivar las llamas.

Recientemente, Steve Harris, de Iron Maiden, y Lars Ulrich, de Metallica, hablaron sobre el final de sus carreras, teniendo en cuenta su edad. ¿Manowar también ha reflexionado sobre esta posibilidad?, ¿hasta cuándo se ven girando y sacando nueva música?

Cuando el metal está en tu sangre, la edad es solo un número. Esta es nuestra vida; nos encanta y no podemos imaginar nada más. Tocaremos hasta el día de nuestra muerte.

¿Ves nuevas bandas en la escena metalera que tomen la posta de las bandas clásicas?, ¿ves a un nuevo Iron Maiden o un nuevo Manowar en el horizonte?

Nunca habrá un ‘nuevo’ Manowar o un ‘nuevo’ Iron Maiden, porque esas bandas son únicas. Las nuevas bandas deben labrarse sus propias identidades; y si lo dan todo, su corazón, su alma, su determinación, podrán dejar su propia marca en la historia de la música y reunir seguidores.

En febrero, Manowar lanzó Laut Und Hart Stark Und Schnell, un tema en honor a sus fanáticos alemanes. ¿Esta canción formará parte de su nuevo álbum en estudio o es un lanzamiento independiente?

Laut Und Hart Stark Und Schnell fue un agradecimiento especial a nuestros fanáticos alemanes, que fueron de los primeros en recibirnos en sus corazones cuando comenzamos. Si lo incluiremos en el próximo álbum, realmente dependerá de hacia dónde va la dirección de ese lanzamiento. Todavía estamos trabajando en la música, y la música siempre nos guía.

Entonces, ya tienen material para un nuevo álbum en estudio.

¡Sí! Estamos escribiendo y grabando material nuevo entre la gira y los ensayos. Estén preparados para canciones aplastantes, con la máxima velocidad y potencia.



¿Tienen pensado hacer un nuevo remaster de algún álbum clásico, como ya ocurrió con Battle Hymns y Kings of Metal?

Volvimos a grabar Battle Hymns y Kings of Metal, y remasterizamos Into Glory Ride y Hail to England, porque queríamos llevar esos clásicos a una nueva generación de fans. Nuestra filosofía es simple: si sentimos que un álbum se puede mejorar con la tecnología actual y si sirve a la música y a los fanáticos; entonces lo haremos. Así que sí, también podemos hacer esto con otros álbumes.

¿Qué opinas de las críticas que recibieron las reediciones de Battle Hymns y Kings of Metal? ¿crees que fueron justas?

No puedes complacer a todos y, francamente, no deberías intentarlo, ciertamente no. A la mayoría de la gente le encantó los relanzamientos. Estamos orgullosos tanto de los álbumes originales como de las reediciones.

Muchas bandas han sacado covers de sus canciones, pero Manowar no suele hacerlo. ¿Hay alguna razón para no hacer covers?

Nos encanta contar nuestras propias historias y el estilo que hemos desarrollado. Pero también hemos hecho algunos covers que realmente disfrutamos. Cuando lo hacemos, tiene que ser algo especial para nosotros y para los fans, como cuando hicimos Nessun Dorma. Nadie esperaba que hiciéramos un cover de una canción de ópera, pero a los fanáticos les encantó.

¿Cómo nació la idea de hacer 'Words of Power' (conversatorio a cargo de Joey DeMaio)?

El corazón de nuestra música siempre ha sido el empoderamiento, inspirando a las personas a encontrar el coraje para superar los momentos difíciles, perseguir sus sueños, mantenerse firmes y hablar por sí mismos y por sus seres queridos. Con los podcasts, YouTube y las giras de charlas; tenemos nuevos medios para transmitir este mensaje y estos valores a nuestros fans. Podemos conectarnos con ellos en un nuevo nivel; darles una experiencia única y poder y apoyo.

Tengo entendido que 'Words of Power' inicia en Alemania, en noviembre. ¿Harás una gira mundial con este formato?

Claro que sí. Creo que el mensaje de ‘Words Of Power’ es universal y espero compartirlo con el público de todo el mundo; ya sean fanáticos del metal o no. Creo que hay algo para todos.

¿Alguna vez pensaste en iniciar un proyecto como solista?

Manowar, nuestros fanáticos y todo lo que podamos darles, esa es mi vida. Nos aseguramos de que todo lo que publicamos, ya sea un espectáculo en vivo, merchandising, música nueva o cualquier otra cosa, esté a la altura de nuestros estándares. Ese es mi objetivo. Yo, además, dirijo dos estudios de grabación y estoy en una búsqueda constante de la perfección sonora. Si quisiera hacer un proyecto en solitario, primero tendría que clonarme. Pero estoy perfectamente feliz con lo que hago. En este momento, nos estamos preparando para nuestros shows en Perú y demás países vecinos. Estamos con muchas ganas de eso.