Swedish House Mafia llega por primera vez a Perú con show en Estadio San Marcos

El trío de música electrónica más icónico y exitoso de todos los tiempos Swedish House Mafia llegará por primera vez a Perú, para encender la noche del viernes 3 de noviembre en el Estadio San Marcos, con un concierto gracias a Studio92.

La reunión musical de la agrupación de electro house marca el regreso de Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello en un mismo escenario. El evento se perfila como una de las experiencias musicales más esperadas para los amantes de la música electrónica.

La música de baile es la esencia de la libertad, y Swedish House Mafia promete hacer que la fiesta en Lima sea un momento de liberación total.

El grupo ha sido una inspiración para el movimiento global del EDM durante la última década, con canciones icónicas como 'Don't You Worry Child' y 'One'. También han lanzado dos discos recopilatorios, 'Until One' y 'Until Now', y su primer álbum de estudio, 'Paradise Again', en 2022, con colaboraciones junto a artistas de renombre como The Weeknd, Sting y ASAP Rocky.

Este espectáculo es una oportunidad única para todos los fanáticos de la música electrónica en el Perú. Los tres artistas prometen ofrecer una presentación llena de energía y pasión, con una producción de calidad que elevará el estándar de los conciertos en el país.

La preventa exclusiva de entradas para el show de Swedish House Mafia en Lima estará disponible los días 10 y 11 de mayo en Interbank, mientras que las entradas generales se pondrán a la venta a partir del 12 de mayo en Teleticket.

Esta noche histórica de música electrónica en Lima con Swedish House Mafia llega gracias a Studio92.