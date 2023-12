Martin Garrix vuelve al Perú para ofrecer un concierto en 2024

¡Regresa a Lima! Después dos años, Martin Garrix vuelve a nuestro país como parte de su visita a Sudamérica. Considerado como el mejor DJ del mundo por tres veces consecutivas tocará nuevamente en la capital peruana para deleitar a su público el 1 de marzo de 2024.

In The Name Of Love, Scared To Be Lonely y Don’t Look Down son algunos de los temas que tocará en su show que se realizará en el Multiespacio Costa 21 y las entradas podrán adquirirse desde la web de Teleticket a partir del 20 de diciembre en preventa.

A lo largo de su corta carrera, Martin Garrix ha creado éxitos en solitario y también con grandes artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher y U2.

Siendo propietario de su sello discográfico STMPD RCRDS, este músico neerlandés de 27 años ha sabido desenvolverse en el extenso espectro de la música electrónica de baile o mejor conocido como EDM, por sus siglas en inglés. Sin embargo, también ha incursionado en el pop, electropop y progressive house.

Además, el talento de Martin Garrix lo ha llevado más allá de festivales de música electrónica. Su presentación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 2018 en Corea del Sur lo convirtió en el segundo y último DJ de la historia en tocar en esta competición mundial. El primero fue Tiesto en Atenas 2004.

Martin Garrix en Lima: Precio de entradas

Early Bird

Vastion Experience: S/ 392

Ultra VIP: S/ 179

General All Day: S/ 134.50

Fase 1

Vastion Experience: S/ 448

Ultra VIP: S/ 212

General All Day: S/ 168

General 8 PM: S/ 134.50

Fase 2

Vastion Experience: S/ 504

Ultra VIP: S/ 246.50

General All Day: S/ 201.50

General 8 PM: S/ 168

¿Quién es Martin Garrix?

El holandés Martijn Gerard Garritsen es conocido mundialmente como Martin Garrix, un DJ y productor musical que en la actualidad ocupa el puesto número 2 en los mejores djs del mundo y ha sido coronado tres veces consecutivas.

El primer éxito mundial que lo catapultó a la fama fue “Animals” ya que sonó en todas las radios del mundo. Garrix fue uno de los dj más jóvenes en darse a conocer, incluso más joven que Avicii cuando lanzó su primer éxito.

A partir de ello, creo más canciones como “Forbidden voices”, “Don’t look down” junto a Usher y “The Only Way Is Up”, en colaboración con su más grande ídolo, Tiesto. También coprodujo “Waiting for Love” junto a Avicii y realizó “Break through the silence” junto a Matisse & Sadko.

Cabe resaltar que Martin Garrix se ha mantenido como uno de los artistas de la música electrónica más escuchados de las plataformas de streaming a pesar de que no ha lanzando ni un disco o un EP en su carrera.