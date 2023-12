“¡Lima! ¿Están listos?”: Grupo 5 anunció concierto en el Estadio Nacional

Grata noticia para los fervientes seguidores de la cumbia peruana. El tan esperado concierto del Grupo 5 en el Estadio Nacional ha dejado de ser una petición para convertirse en realidad.

Luego de las deslumbrantes presentaciones por sus 50 años en el Estadio San Marcos, la aclamada orquesta, liderada por Christian Yaipén, anunció su debut en el principal escenario deportivo del país. "¡Lima! ¿Están listos?", se lee en la publicación de la orquesta norteña.

¿Cuándo será el concierto del Grupo 5 en el Estadio Nacional?

A pesar de la magnitud del anuncio que el Grupo 5 hizo a sus seguidores, importantes detalles como el precio de las entradas, la distribución de las zonas o la fecha de la presentación en el Estadio Nacional, aún no han sido confirmados por la reconocida agrupación.

Sin embargo, las redes sociales estallaron con la noticia, y las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar: "4 fechas mínimo", "Esta vez no me quedaré sin entradas", "Esperen que pasen las fiestas y gastos para comprar las entradas", "Voy de todas maneras", "Cuenten conmigo", fueron algunos comentarios.

Grupo 5 alcanza la cima en Spotify

A medida que 2023 llega a su fin, los números hablan por sí mismos. Grupo 5, originario de Monsefú, ha acumulado una asombrosa cantidad de 154.5 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una fuerza imparable en una de las plataformas de música más populares del mundo.

La celebración no se hizo esperar, y tanto las cuentas oficiales de Grupo 5 como la del talentoso Christian Yaipén compartieron la emocionante noticia en Instagram, expresando su gratitud a los apasionados seguidores. “Estamos felices por este gran logro, que es un premio a nuestro amor, disciplina, profesionalismo, sacrificio y esfuerzo constante”.

Este crecimiento en la plataforma de streaming comenzó en 2017 con modestos 14 millones de reproducciones y ha experimentado un constante aumento desde entonces. La llegada de Christian Yaipén marcó un punto de inflexión, catapultando las cifras a nuevas alturas, cerrando 2023 con un impresionante total de 154.5 millones de reproducciones.

El éxito de Grupo 5

Los miembros de Grupo 5, Elmer, Andy, Jimmy y Christian Yaipén, expresan su alegría por el ascenso constante de la banda en Spotify, extendiendo su agradecimiento a los equipos que colaboran en diversas áreas de su empresa. Enfatizan que siempre han trabajado con la premisa de honrar a sus seguidores, una filosofía que ha sido clave en su trayectoria.

La historia de Grupo 5 se ha dividido en épocas, desde la primera dorada liderada por Elmer Yaipén Uypan hasta la expansión liderada por Elmer y Andy, y finalmente, la era digital encabezada por Christian junto a sus hermanos.

Un momento particularmente emotivo del año fue la realización de dos conciertos gratuitos como parte del espectáculo Elmer Vive 2023, un tributo a su fundador y líder, Elmer Yaipén Uypan, cariñosamente recordado como El Faraón de la Cumbia. Estos eventos marcaron otro hito inolvidable en la extraordinaria travesía musical de Grupo 5.