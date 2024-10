Morat en Lima: setlist, recomendaciones y todo lo que debes saber del concierto en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Morat regresa a Lima. La banda colombiana ha confirmado su llegada a la ciudad para ofrecer una esperada presentación a casa llena en el Estadio Nacional este lunes 14 de octubre. A través de sus redes sociales, el grupo compartió un video saludando al público peruano. El concierto es auspiciado por Studio92.

“Contando las horas para cantar Por si no te vuelvo a ver con ustedes”, publicaron en su cuenta de Instagram. El video muestra a Juan Pablo Villamil sentado, tocando la guitarra y cantando. En el clip, pregunta a sus seguidores si ya se aprendieron su último tema, Por si no te vuelvo a ver. Los fans respondieron a la publicación con miles de like.

Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas, celebran el aniversario 12 de la banda mientras recorren su gira por países como España, México, Colombia, Argentina y Perú, entre otros. El grupo acaba de presentarse ante más de 45 mil personas en el Estadio Vélez de Buenos Aires, logrando un lleno total.

¿Cuánto dura el concierto de Morat en Lima?

El concierto de Morat en Lima se realizará la noche del lunes en el Estadio Nacional y tendrá una duración aproximada de 2 horas. La producción del evento confirmó que las puertas del estadio abrirán a partir de las 5 p.m., y el show comenzará a las 8 p.m.

El grupo colombiano tocará sus mayores éxitos, incluyendo canciones como 'Faltas tú', 'Amor con Hielo' y 'No se va'.Fuente: Instagram: @morat

Recomendaciones del concierto de Morat en Lima

Según Masterlive Perú, a cargo del concierto, se recomienda:

Utilizar transporte público o taxis para llegar al concierto.

El ingreso será de acuerdo a la distribución de puertas señaladas en el mapa de accesos (no habrá reingreso).

Ubica las salidas y los puestos de emergencia una vez dentro.

Todos los asistentes deben portar su DNI y presentarlo junto con su entrada.

Puedes llevar tu entrada impresa o mostrarla desde el celular.

Evita llevar objetos de valor. Si llevas mochila, coopera con el personal en su revisión.

Evita comprar a revendedores; podrían ofrecerte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

La producción del concierto ha recomendado a los asistentes usar transporte público o taxis, llevar su entrada digital o impresa, y evitar llevar objetos de valor al evento.Fuente: Instagram: @morat

Objetos prohibidos en el concierto de Morat en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

Entre los objetos prohibidos para el concierto se incluyen cámaras de lente removible, alimentos, bebidas, sillas plegables y cualquier tipo de armas o sustancias ilícitas.Fuente: Instagram: @morat

¿Cuál es el setlist del concierto de Morat en Lima?

Faltas tú Besos en guerra Llamada perdida París Amor con hielo Enamórate de alguien más Salir con vida No se va Feo Tarde Yo no merezco volver Canción sorpresa Date la vuelta Canción sorpresa Debí suponerlo Mi suerte Cuando nadie ve Segundos platos Mil tormentas Otras se pierden Mi nuevo vicio Sobreviviste Porfa no te vayas A dónde vamos 506 Cómo te atreves

El setlist del concierto incluirá aproximadamente 25 canciones, con temas sorpresas y momentos especiales que se extenderán durante un show de dos horas.Fuente: Instagram: @morat

