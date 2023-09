"No estoy bien": Jesús Adrián Romero canceló sus conciertos en Latinoamérica por salud emocional

El cantante Jesús Adrián Romero iba a regresar a Perú con su gira Terrenal Tour el 29 de septiembre, en el Círculo Militar, en Jesús María. Sin embargo, decidió cancelar todas sus presentaciones en Latinoamérica, tras su último show, realizado en Ciudad Juárez, México.

Por medio de las redes sociales, el intérprete de Mi universo reveló que canceló sus conciertos debido a su salud mental. "El último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte", se lee en su mensaje.

"Para ser congruente, he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole. Hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental", agregó Jesús Adrián Romero.

Por otro lado, el cantante mexicano agradeció las muestras de apoyo por parte de sus fanáticos y espera que comprendan su situación. Además, prometió que el próximo año regresará con fuerza. "Sé que hay muchos pasando por situaciones como la mía, solo quiero decirte: 'Todo va a estar bien... confía'".

Finalmente, Jesús Adrián Romero lamentó la cancelación de sus conciertos y aseguró que, en los próximos días, los productores locales les estarán haciendo llegar la información sobre la devolución del dinero de sus boletos.

Trayectoria de Jesús Adrián Romero

Jesús Adrián Romero Ibarra es un cantautor, compositor, músico, pastor y empresario mexicano; fundador y presidente de la compañía discográfica de música cristiana Vástago Producciones.

En las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Pandora, entre otras, figura como el artista cristiano más destacado y con mayor exposición del idioma hispanohablante. Además, es considerado como uno de los líderes cristianos más destacados de Latinoamérica en las últimas décadas.

Jesús Adrián Romero estudió en cursos bíblicos y a raíz de ello, recibió el encargo de ser pastor por 16 años. Realizó sus labores de guía espiritual en la iglesia de Dios, en Van Nuys, California, durante tres años, mientras asistía al seminario.

En 1990, lanza su primer trabajo discográfico, titulado Renuevo Espiritual, junto a su esposa, Pecos Romero. El 8 de septiembre de 2010, Jesús Adrián Romero fue nominado para los Premios Grammy Latinos, en la categoría de mejor álbum de música religiosa.

El 30 de octubre de 2019, Jesús Adrián Romero estrenó su doceava producción llamada Origen y Esencia, desprendiendo de ella tres sencillos: El anhelo de mi voz, Una casa vacía y Mundo Interior. Actualmente, promociona su EP ¿Cómo me ves?.