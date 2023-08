Municipalidad de Ate canceló concierto de '5 Seconds of Summer'

Los fanáticos que esperaban ingresar a la Explanada del Estadio Monumental para el concierto de 5 Seconds of Summer se dieron con la sorpresa de que el show fue cancelado por la Municipalidad de Ate. La presentación que estaba programada para las 7 p.m. no se llegó a dar. RPP Noticias estuvo en el establecimiento y captó a varios seguidores de la banda australiana desconcertados por lo sucedido.

"Hemos venido de San Borja, La Molina y Surco para el concierto. Nos dijeron que había un problema con la municipalidad y nos pidieron que nos retiremos. También que Teleticket nos va a devolver la plata, pero no nos han dicho más. Es la segunda vez que vienen a Perú y ya los había visto en el 2017, muchos están llorando, a mí no me chocó tanto como otros que no pudieron verlos antes. Compramos las entradas en preventa y no tuvimos problemas con ello", dijo Marina, una de las fanáticas de 5 Seconds of Summer.

Tras la cancelación, la empresa encargada del evento compartió un mensaje en sus redes sociales disculpándose por las molestias y aseguró que la banda no tiene responsabilidad alguna:

"All Access Entertaiment comunica a los fans y al público en general de la banda 5 Seconds Of Summer, que el show que iba a realizar hoy día en la Explanada del Estadio Monumental ha sido cancelado por la Municipalidad de Ate. Confirmamos que la banda no está involucrada en este procedimiento; ellos estaban preparados para dar el show, pero no se les ha permitido", se lee.

Por otro lado, aseguraron que sí habrá devolución de entradas: "Pronto nuestra empresa y Teleticket proporcionarán las fechas para la devolución de los dineros al público en general". El show de 5 Seconds od Summer iba a contar con la artista peruana Marié Cherry Pop como telonera.

Se canceló el show de '5 Seconds of Summer' y los fans mostraron su molestia. | Fuente: RPP Noticias

5 Seconds of Summer vino por primera vez a Perú en 2017

Luego de una avalancha de pedidos en redes sociales, finalmente las fans de 5 Seconds of Summer cumplieron el sueño de ver a sus ídolos. La banda australiana confirmó su llegada al Perú para un show el 6 de setiembre de 2017 en el Jockey Club del Perú.

El grupo, formado por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin, visitó nuestro país como parte de su primera gira latinoamericana que incluyo conciertos en Argentina, Chile y el Rock in Rio de Brasil.

5 Seconds of Summer se formó en 2011, en Sidney (Australia) y comenzaron a tener gran popularidad en 2013 cuando One Direction los invitó a formar parte de su gira Take Me Home Tour. Hicieron lo mismo en 2014 y 2015, acompañando a la boy band británica.

En su haber tienen dos discos 5 Seconds of Summer (2014) y Sounds Good Feels Good (2015) de los que se desprenden exitosos singles como "She Looks So Perfect", "Don’t Stop", "Amnesia" y "Good Girls".