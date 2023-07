Shakira gritó horrorizada por una rata que quiso subirse a su cabello en videoclip

Shakira quedó horrorizada luego de ver a una rata acercándose a ella durante la grabación del videoclip de su última canción ‘Copa vacía’ con el cantante colombiano Manuel Turizo. En un breve video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la artista difundió el momento en que apareció el roedor en escena lo que motivó que lanzara un enorme grito de terror.

“Cosas que le pasan hasta a las sirenas”, fue el mensaje que colocó Shakira con el registro audiovisual que ya cuenta con más de 1 millón 700 mil reacciones y casi 50 mil comentarios desde su publicación el último 26 de julio.

Por otro lado, diversos seguidores y usuarios tomaron con humor la anécdota compartida por Shakira, incluso comparando al anima con su exesposo Gerard Piqué.

“Como siempre Piqué arruinando las cosas”, “La reacción de Shakira viendo como Piqué se le acerca de nuevo”, “Shakira cuando conoció a Clara Chía”, “Piqué otra vez robando protagonismo”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira compartió anécdota mientras grababa videoclip 'Copa vacía'. | Fuente: Instagram (shakira)

Shakira se asustó al ver a una rata acercándose a ella mientras grababa videoclip 'Copa vacía'.

Cabe resaltar que la rata que asusta a Shakira aparece en el videoclip oficial de ‘Copa vacía’ lanzado en junio último. El roedor formó parte de los primeros segundos de la escenografía donde Shakira luce como una sirena con cabellera rosada echada en un piso sucio y con desperdicios.

Shakira lanzó la canción ‘Copa vacía’ en colaboración con Manuel Turizo luego de que se filtraran imágenes de las primeras grabaciones entre ambos artistas. Esta canción salió un mes después de estrenar ‘Acróstico’, sencillo dedicado a Milan y Sasha, hijos que tiene la cantante colombiana con Gerard Piqué.

“¿Lo ves? Así, a este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo”, dice al comienzo la letra de la canción.

Shakira se llevó ocho galardones en los Premios Juventud

Shakira fue la máxima galardonada en los Premios Juventud 2023. La también empresaria se llevó hasta ocho galardones durante el evento realizado en Puerto Rico el último 20 de julio.

Tras recibir los premios, Shakira, quien lució un vestido rojo con tacones, agradeció a todos sus seguidores por el premio obtenido y aseguró que sus fans son su “mayor suerte”.

"Ustedes me acompañan en todas mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas, y por ustedes quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, la mejor persona”, recalcó la intérprete de 'Ciego, Sorda y Muda', 'Loca', 'Rabiosa', entre otros éxitos.