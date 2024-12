Paul McCartney tuvo a su lado a Ringo Starr en el cierre de su gira mundial en Londres.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul McCartney invitó al escenario a Ringo Starr, su excompañero de The Beatles, el jueves en Londres, en el último concierto de su gira mundial, que reunió de este modo a los dos miembros en vida del cuarteto de Liverpool.

En el segundo de los dos conciertos del también líder de Wings en el O2 Arena londinense, los dos artistas interpretaron juntos Helter Skelter y Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

"Me voy ahora, he tenido una gran noche y los quiero a todos", dijo el que fuera baterista de The Beatles al despedirse.

Paul McCartney, de 82 años, y Ringo Starr, de 84, se han reunido varias veces desde que dejaron el grupo, la última fue en 2019, en otra gira del primero.

Paul McCartney subió al escenario a un Rolling Stones

Paul McCartney también invitó al guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, para interpretar juntos Get Back, con el exmiembro de The Beatles tocando su bajo Hofner por primera vez en más de 50 años.

McCartney creía que el instrumento se había perdido durante unas sesiones de grabación en 1969, pero una investigación realizada el año pasado reveló que en realidad había sido robado en 1972.

Las investigaciones permitieron recuperar el instrumento que fue devuelto al músico en febrero de este año.

El concierto londinense, el segundo en la capital británica, donde Paul McCartney actuó el miércoles y el jueves, era el último de su gira Got Back, que comenzó en 2022 en Estados Unidos.

Dicha gira prosiguió en 2023 en Australia, México y Brasil, antes de continuar este año desde octubre, recorriendo Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Francia, España y Reino Unido.

"Oh, Londres, esta es la última noche de nuestra gira actual. Hemos estado en Sudamérica y por todos lados. Así que es genial estar de vuelta y vamos a divertirnos esta noche", dijo Paul McCartney al inicio del concierto.

