Kygo en Lima: precios, zonas y cómo comprar entradas en la preventa para su concierto en Costa 21

El DJ noruego regresa al Perú en 2026, cuatro años después de su última visita. Conoce todos los detalles sobre precios, zonas y preventa a través de Teleticket.

¡Arranca la preventa! El DJ, productor y músico noruego Kygo vuelve a Lima para encender el verano con un espectáculo que promete luces, energía y mucho house tropical. La cita será el 14 de marzo de 2026 en Costa 21, como parte de su gira mundial tras el lanzamiento de su más reciente álbum, KYGO.

“¡Qué emoción volver a Perú el próximo año!”, escribió el artista en sus redes sociales, donde también confirmó que su presentación contará con invitados especiales. En otra publicación, agregó: "¡Perú tiene un lugar especial en mi corazón! No veo la hora de volver", junto a un video en el que recuerda su paso por el país en 2022 y su visita a Machu Picchu.

Kygo se presentó por última vez en Lima en noviembre de 2022, con un show en el Arena Perú junto a Frank Walker. Ahora promete una experiencia completamente renovada, con una producción de gran escala auspiciada por Studio92, visuales impactantes y nuevos himnos electrónicos que harán vibrar Costa 21.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kygo en Lima?

El concierto de Kygo en Lima se realizará el 14 de marzo de 2026 en Costa 21 (San Miguel), dentro de su gira mundial KYGO World Tour 2026.

El artista noruego se presentó por última vez en Lima en noviembre de 2022, cuando ofreció un vibrante show en el Arena Perú.Fuente: Instagram: @kygomusic

Fechas confirmadas de Kygo en Latinoamérica

13 de marzo – Lollapalooza Argentina 2026 – Buenos Aires, Argentina

13 de marzo – Lollapalooza Chile 2026 – Santiago, Chile

14 de marzo – Costa 21 – Lima, Perú

20 de marzo – Lollapalooza Brasil 2026 – São Paulo, Brasil

20 de marzo – Estéreo Picnic 2026 – Bogotá, Colombia

Entradas para ver a Kygo en Lima

La preventa de entradas se realizará los días 30 y 31 de octubre desde las 10 a.m., con un 15% de descuento para quienes compren con tarjetas Interbank a través de Teleticket. Luego se abrirá la venta general.

Zonas y precios oficiales:

Preventa Interbank

VIP: S/ 280

General: S/ 130

Precio regular

VIP: S/ 330

General: S/ 153

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

¿Cómo comprar entradas para ver a Kygo en Lima?

Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket. Crea tu cuenta: Regístrate con tu correo, datos personales y contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: Inicia sesión y busca el concierto de Kygo en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Selecciona tus asientos: Elige zona, cantidad y procede al pago. Finaliza la compra: Recibe tu confirmación y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis