Soda Stereo en Lima: precios y cómo comprar entradas para su concierto en Arena 1

El trío argentino regresa en 2026, seis años después de su última visita al país. Conoce todos los detalles: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Joinnus.
La música de Soda Stereo volverá a retumbar en Lima. Charly Alberti y Zeta Bosio regresan para ofrecer un concierto junto a Gustavo Cerati, gracias a una innovadora propuesta tecnológica. No será un tributo ni un show con invitados: será un espectáculo en vivo, parte de su gira Ecos, que promete revivir la esencia del trío más influyente del rock en español.
Ecos representa un reencuentro histórico: Cerati, Zeta y Charly juntos —una vez más— sobre el mismo escenario, combinando música en vivo con recreaciones digitales del icónico líder. Según la producción, el espectáculo permitirá a los fans “transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología”.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Soda Stereo en Lima?
Tras agotar más de 100 mil entradas en Buenos Aires, la banda anunció que la gira llegará a Lima el viernes 22 de mayo de 2026, en Arena 1 de la Costa Verde. El evento es auspiciado por Radio Oxígeno y ya es considerado uno de los conciertos más esperados del próximo año.
Fechas confirmadas de la gira Soda Stereo Ecos
- 21 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 22 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 26 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile – Agotado
- 27 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile
- 6 de abril – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 22 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú
- 4 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 10 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 11 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado
- 14 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina
- 15 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina
Entradas para ver a Soda Stereo en Lima
Las entradas para ver a Soda Stereo en Lima estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a las 11 a.m. a través de Joinnus. Habrá preventa exclusiva con tarjetas Interbank (23 y 24 de octubre) con 15% de descuento, hasta agotar stock.
Zonas y precios oficiales:
Preventa Interbank (23 y 24 de octubre)
- Platinium: S/ 289
- VIP: S/ 196
- Mezzanine: S/ 238
Precio regular (desde el 25 de octubre)
- Platinium: S/ 340
- VIP: S/ 231
- Mezzanine: S/ 280
(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.
¿Cómo comprar entradas para ver a Soda Stereo en Lima?
- Ingresa a Joinnus: Visita la página web de Joinnus.
- Crea tu cuenta: Regístrate con tu correo, datos personales y contraseña.
- Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida tu cuenta.
- Busca el evento: Inicia sesión y busca el concierto de Soda Stereo en Lima.
- Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno.
- Selecciona tus asientos: Elige zona, cantidad y procede al pago.
- Finaliza la compra: Recibe tu confirmación y descarga tus tickets.
(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.