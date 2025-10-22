Soda Stereo en Lima: precios y cómo comprar entradas para su concierto en Arena 1

El trío argentino regresa en 2026, seis años después de su última visita al país. Conoce todos los detalles: precios, zonas y cómo adquirir tus entradas en Joinnus.

La música de Soda Stereo volverá a retumbar en Lima. Charly Alberti y Zeta Bosio regresan para ofrecer un concierto junto a Gustavo Cerati, gracias a una innovadora propuesta tecnológica. No será un tributo ni un show con invitados: será un espectáculo en vivo, parte de su gira Ecos, que promete revivir la esencia del trío más influyente del rock en español.

Ecos representa un reencuentro histórico: Cerati, Zeta y Charly juntos —una vez más— sobre el mismo escenario, combinando música en vivo con recreaciones digitales del icónico líder. Según la producción, el espectáculo permitirá a los fans “transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Soda Stereo en Lima?

Tras agotar más de 100 mil entradas en Buenos Aires, la banda anunció que la gira llegará a Lima el viernes 22 de mayo de 2026, en Arena 1 de la Costa Verde. El evento es auspiciado por Radio Oxígeno y ya es considerado uno de los conciertos más esperados del próximo año.

Fechas confirmadas de la gira Soda Stereo Ecos

21 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

22 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

26 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile – Agotado

27 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

6 de abril – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

22 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú

4 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

10 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

11 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina – Agotado

14 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

15 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

Entradas para ver a Soda Stereo en Lima

Las entradas para ver a Soda Stereo en Lima estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a las 11 a.m. a través de Joinnus. Habrá preventa exclusiva con tarjetas Interbank (23 y 24 de octubre) con 15% de descuento, hasta agotar stock.

Zonas y precios oficiales:

Preventa Interbank (23 y 24 de octubre)

Platinium: S/ 289

VIP: S/ 196

Mezzanine: S/ 238

Precio regular (desde el 25 de octubre)

Platinium: S/ 340

VIP: S/ 231

Mezzanine: S/ 280



(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

¿Cómo comprar entradas para ver a Soda Stereo en Lima?

Ingresa a Joinnus: Visita la página web de Joinnus. Crea tu cuenta: Regístrate con tu correo, datos personales y contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: Inicia sesión y busca el concierto de Soda Stereo en Lima.

Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Selecciona tus asientos: Elige zona, cantidad y procede al pago. Finaliza la compra: Recibe tu confirmación y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

