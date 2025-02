Sting en Lima: setlist, horarios y todo lo que sabemos sobre su esperado concierto en Costa 21

El icónico músico británico regresa a Lima tras 14 años de ausencia para una noche inolvidable. Conoce los detalles de su show en Costa 21 auspiciado por Radio Oxígeno.

La espera terminó. Sting vuelve a Lima después de 14 años con su gira mundial Sting 3.0, un espectáculo que llega gracias a Radio Oxígeno. El legendario músico británico, conocido por su trayectoria con The Police y su exitosa carrera en solitario, se presentará el miércoles 26 de febrero en Costa 21, ofreciendo un show lleno de clásicos y momentos inolvidables.

Acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, el intérprete de Every Breath You Take recorrerá varios países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador, Colombia, República Dominicana y México. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Sting en Lima?

El regreso de Sting a Perú coincide con el aniversario de su recordado concierto sinfónico en Lima en 2010. Esta vez, los fanáticos podrán disfrutar de su música en vivo el miércoles 26 de febrero de 2025 en Costa 21, un recinto al aire libre ubicado en la Costa Verde.

Durante el concierto, Sting interpretará sus clásicos y temas de su gira mundial Sting 3.0, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

Horarios para el concierto de Sting en Lima

Live Nation Perú, organizador del concierto de Sting en Lima, confirmó este miércoles en sus redes sociales que las puertas de Costa 21 abrirán a las 4:30 p.m., mientras que el espectáculo comenzará a las 9:00 p.m. y finalizará a las 11:00 p.m.

El espectáculo contará con un repertorio que incluye clásicos de The Police y de su carrera en solitario, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

¿Cuál es el setlist del concierto de Sting en Lima?

Este es el setlist de Sting 3.0, basado en el concierto que el artista ofreció el 23 de febrero en Buenos Aires, con una selección de sus grandes éxitos tanto de The Police como de su carrera en solitario:

Setlist principal:

Message in a Bottle (The Police) If I Ever Lose My Faith in You Englishman in New York Every Little Thing She Does Is Magic (The Police) Fields of Gold Never Coming Home Synchronicity II (The Police) Mad About You Spirits in the Material World (The Police) Wrapped Around Your Finger (The Police) Driven to Tears (The Police) Fortress Around Your Heart Can't Stand Losing You (The Police) Shape of My Heart I Wrote Your Name (Upon My Heart) Walking on the Moon (The Police) So Lonely (The Police) Desert Rose King of Pain (The Police) Every Breath You Take (The Police)



Encore: Roxanne (The Police) Fragile

Las puertas del recinto se abrirán a las 4:30 p.m., mientras que el concierto iniciará a las 9:00 p.m. y concluirá a las 11:00 p.m., según anunció Live Nation Perú.

Precios de entradas para el concierto de Sting en Lima

Las entradas están a la venta en Teleticket, y se recomienda adquirirlas con anticipación para evitar reventas y posibles falsificaciones. El escenario contará con tres zonas:

Platinum: S/ 759

S/ 759 VIP: S/ 563.50

S/ 563.50 General: S/ 391

Recomendaciones para el concierto de Sting en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts sugiere:

Asistir al concierto en taxi.

Habrá estacionamiento disponible (no gestionado por Move Concerts).

Servicio de buses gratuito al finalizar el concierto (con destino a Plaza San Miguel).

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Las entradas para el concierto de Sting en Lima están disponibles en Teleticket, con precios que varían según la zona.

Objetos prohibidos en el concierto de Morat en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

